Экс-посол Украины в Беларуси про убийство полковника разведки и дело Шеремета: «Почерк похож» 27.06.2017, 15:52

Валентин Наливайченко

Расследование дела белорусского журналиста может вывести исполнителей сегодняшнего убийства полковника.

Бывший посол Украины в Беларуси Валентин Наливайченко убежден, что расследование дела белорусского журналиста Павла Шеремета может помочь раскрыть сегодняшнее убийство полковника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, который погиб сегодня утром в Киеве в результате взрыва его автомобиля, передает «Свабода».

«Пока не будет раскрыто хотя бы одно резонансное преступление, украинцы не будут чувствовать себя в безопасности. Вывести на исполнителей этого преступления может расследование дела Павла Шеремета. Почерк похож», - сказал Валентин Наливайченко сегодня журналистам.

Украинский журналист Юрий Бутусов убежден, что сегодняшнее убийство также, как убийство и Павла Шеремета, имеет российский след.

«Нет никаких сомнений, что он погиб в результате террористического нападения российских спецслужб. Почерк убийц - такой же как и при подрыве журналиста Павла Шеремета в Киеве, и при подрыве заместителя руководителя управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша в Мариуполе (это произошло в этом году 31 марта – прим.)», - отметил Юрий Бутусов.

Украинские СМИ также обращают внимание на то, что Максим Шаповал руководил охраной застреленного 23 марта в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. «В данном случае, есть такая информация, но я полагаю, что рано ее обнародовать. Однозначно, защитой и охраной Вороненкова занималось Управление разведки, и, соответственно, как руководитель спецназа Министерства обороны, он также был причастен к этому процессу. Без него там не обходилось», - заявил в эфире одного из украинских телеканалов советник министра внутренних дел Украины.

Напомним, глава спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал погиб сегодня утром в результате взрыва автомобиля.