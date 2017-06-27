Отдых на природе с комфортом: 10 парк-отелей в Беларуси 27.06.2017, 16:04

Парк-отели – подходящий вариант для тех, кто хочет совместить комфорт, хороший сервис и радость общения с природой.

Наступило лето, и жители нашей страны начинают рассматривать различные варианты отдыха. Кто-то уже пакует чемоданы и держит в руках путевки в разные страны мира. Кто-то выбрал тихие радости на сельских усадьбах. Кто-то собирается подлечиться в санаториях. А кому-то хочется совместить комфорт, высокий класс обслуживания, хороший сервис и радости общения с природой, но… при этом за пределы страны не выезжать. Такие варианты отдыха в Беларуси тоже возможны, пишет tio.by.

Парк-отель «Лесная гавань»

Находится в Брестской области (Жабинковский район) в живописном месте, среди соснового бора. Здесь есть абсолютно все для семейного, романтического, яркого и незабываемого времяпрепровождения. Большое внимание уделяется отдыху с детьми – это и прогулки, празднование дней рождения, семейные дни и пр. Предлагаются экскурсии в Брест, Беловежскую пущу, Кобрин, а также прогулки на велосипедах, рыбалка, посещение спортинг-клуба «Золотой фазан».

Варианты размещения – от одноместного стандартного номера до двухуровневого номера класса люкс.

Стоимость – от 70 до 200 рублей за сутки с завтраком. Можно снять и отдельный домик-бунгало. Стоимость – 200 рублей в сутки без завтрака.

Комплекс «Кветкі яблыні»

Расположен в 90 км от Минска, в деревне Людвиново, на берегу Вилейского водохранилища. Небольшое озеро с рыбой и островком для влюбленных, уютные домики из натурального дерева с мансардными номерами и старинный яблоневый сад – так выглядят «Кветкі яблыні». Кроме живописных пейзажей, в каждой комнате создан уникальный интерьер. Некоторые номера получили собственные названия: «Лаванда» и «Липовый цвет». В этом гостиничном комплексе можно отдыхать как летом, так и зимой. Номера расположены в двухэтажных домиках, которые названы в честь белорусских ягод: «Маліна», «Рабіна», «Ажыны», «Суніцы», «Шыпшына». Есть также дом «Карасёвы», он находится ближе к озерцу. Есть кафе, баня, пляж, детская площадка, возможность порыбачить.

Стоимость: от 54 рублей за двухместный стандарт; до 136 рублей за двухместный люкс.

Завтраки включены.

Гостиничный комплекс «Вишневый сад»

Расположен в Бобруйском районе Могилевской области, на расстоянии 30 м от смешанного леса. На территории можно встретить такие деревья, как сосна, дуб, ель, береза. В непосредственной близости находилась усадьба, где родился белорусский поэт и драматург Дунин-Марцинкевич и куда можно совершить экскурсию. Отель реконструирован в 2010 году. Состоит из двух корпусов. Номера расположены на первом и втором этажах. Некоторые из них имеют открытые террасы с видом на лес или реку. В отеле есть все для «тихого» или «активного» отдыха, а также для проведения любых коллективных мероприятий, в том числе и на открытом воздухе. В уютных номерах комплекса разных категорий (всего в отеле 64 места) есть все необходимые удобства для комфортного проживания. С пользой для здоровья можно провести время в бассейне и сауне, расположенных на территории комплекса. К услугам гостей – беседки, бильярд, тренажерный зал. В гостиничном комплексе позаботились и о самых маленьких гостях, которых непременно порадуют детская комната и детская площадка! А все любители рыбалки смогут половить рыбу в реке Березине, расположенной в 20 метрах от комплекса.

Стоимость: от 55 до 100 рублей в сутки за номер в зависимости от класса номера. В стоимость включено посещение бассейна и сауны. Питание в стоимость не входит.

Гостиница Prival

Не так давно на базе отдыха «Привал» появился новый объект – комфортабельная гостиница Prival на семь номеров. Она стоит на берегу Немана в урочище Пышки. В отеле есть банкетный зал на 45 мест, где можно провести конференции или переговоры, причал, откуда на катерах или яхтах можно будет проплыть до Августовского канала.

Отель «Привал» находится в деревне Новоселки в Гродненской области, в 10 минутах езды от Гродно. К услугам гостей – бесплатный интернет и лобби-бар. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. База отдыха «Привал» расположена вблизи. Прекрасно оформленные уютные номера подходят для полноценного отдыха и работы.

Стоимость проживания – от 150 до 300 рублей. В стоимость входят завтраки.

Туристический комплекс Green Club

Расположен на Браславских озерах на берегу озера Снуды. Комфорт и европейское качество обслуживания, тесный контакт с природой, живописные ландшафты и славянские традиции – все это можно найти в Green Club. Каждый найдет здесь не только уютное размещение, но и любое развлечение – квадроциклы, катер, лодки, катамараны, конные и велосипедные прогулки, баню и сауну с релакс-массажем, караоке в домике.

А недавно на комплексе появилась гостиница – она открылась 1 мая 2017 года и состоит из 10 просторных стильных номеров, каждый из которых имеет отдельный вход и маленькую террасу со столиком. В каждом номере есть гостиная зона с диваном, и зона для сна с одной большой или двумя односпальными кроватями. Номер предназначен для комфортного размещения до 3 взрослых человек. В номерах есть TV, Wi-Fi, чайник, холодильник, чайный набор, сейф, санузел.

Стоимость: домики – от 380 до 530 рублей в сутки. Гостиница – от 180 рублей в сутки.

Braslav Lakes Hotel

Отель Braslav Lakes 4* расположен на берегу Браславских озер. Это вполне современный и комфортабельный загородный отель, который расположен в одном из самых чистых и красивейших мест в Беларуси. Он входит в состав загородного комплекса Braslav Lakes Hotel. Отдых в этом месте – это прежде всего красивая природа, свежий воздух, удовольствие для души и тела. Из окон отеля открываются прекрасные виды. В отеле представлены апартаменты разного уровня: стандартный, эконом, стандартный улучшенный, делюкс. Все номера оформлены в оригинальном индивидуальном стиле и обставлены новой и красивой мебелью, необходимыми бытовыми принадлежностями. На кроватях – ортопедические матрасы, в санузлах – душевые кабины, есть телевизор.

Любители красивой природы могут отправиться на самостоятельные пешие или велосипедные прогулки по окрестностям или заказать экскурсию по Браславскому району, чтобы как можно больше приблизиться к удивительной белорусской природе.

Для почитателей рыбалки и охоты есть специально отведенные места, чтобы каждый мог в полной мере насладиться своим любимым занятием.

Большая территория отеля имеет выход к озеру, где можно не только порыбачить, но и поплавать, насладиться тишиной и красотой окружающей природы, отлично отдохнуть на берегу. Кроме того, есть закрытые пляжи с песком. К услугам гостей – прокат спортивного инвентаря, на территории комплекса можно поиграть в различные игры, включая волейбол и теннис.

Стоимость: от 47 до 56 рублей за номер.

«Кронон Парк Отель»

Находится в Гродно, а точнее – в лесопарке «Пышки». Это заповедный лес, расположенный на высоком правом берегу реки Неман, на окраине города Гродно. Этот лес никогда не вырубался. Возможно, в этой местности недолго находилась крепость крестоносцев. Уже в начале прошлого века во времена, когда Гродно входил в состав Польши, «Пышки» были излюбленным местом отдыха горожан. Сейчас здесь проложена дорожка для пешеходов и велосипедистов длиной 5 км, есть пункты проката велосипедов, лыж. Неподалеку от отеля находится веревочный «Джунгли-парк».

Несмотря на уединенное расположение в лесном массиве, от отеля всего 10 минут езды на автомобиле до центра Гродно, 11 км до авто- и железнодорожного вокзала, и 25 км до аэропорта. К услугам гостей любой из 15 прекрасно оборудованных двухместных номеров отеля.

Каждый из них оформлен индивидуально с использованием итальянской мебели, обоев, выполненных по старинным французским рисункам, и репродукций картин XVIII-XIX веков. Сочетание элегантного французского стиля и сдержанной роскоши прекрасно дополняется окружающим отель заповедным лесом. Во всех номерах можно пользоваться: телефоном (доступ за пределы отеля осуществляется через рецепшн), мини-баром с холодными напитками и легкими закусками, персональным сейфом, Wi-Fi и пр.

Стоимость: за двухместный номер с завтраком – от 200 рублей.

«Робинсон клуб»

Этот загородный комплекс расположен под Минском, в 7 километрах от МКАД. Здесь, на побережье Минского моря, в окружении волшебных пейзажей, смог и городскую пыль сменяет чистый воздух и медитативная атмосфера единения с природой. Добраться до этого загородного клуба легко – 5 минут по трассе Р28. На территории комплекса есть просторная охраняемая парковка на 120 мест. Иностранные гости могут воспользоваться услугами трансфера или аэротакси.

В распоряжении гостей: ресторан с изысканным интерьером и летние террасы с видом на Минское море, а также четыре закрытых зала с возможностью размещения до 500 человек, уютная гостиница с 55 прекрасно оформленными номерами с видом на побережье, круглосуточный лобби-бар, большая охраняемая парковка, детская площадка, комфортабельные коттеджи с сауной, зоной барбекю и джакузи на террасе, аqua-spa европейского уровня для настоящей релаксации: аква-зона, галерея бань, тренажерный зал, джакузи под открытым небом, детские площадки с аттракционами, станция проката инвентаря (велосипеды, segway, багги, лодки, катамараны, катера и гидроциклы), прогулки на яхте, вертолетная площадка и пр.

Стоимость проживания в гостинице включает завтрак, посещение аквазоны в spa-центре с 07.00 до 11.00, охраняемую парковку и Wi-Fi.

Туристический комплекс «Красный Бор»

Прекрасная возможность для охотников, любителей природы и тех, кто ищет спокойный отдых вдали от городской суеты. Чистейший воздух природного оазиса, умиротворяющие звуки безграничных лесов, заманчивый плеск воды – и тот уровень комфорта и качества обслуживания, к которым вы привыкли во время своих путешествий по Европе.

Гостиничная деревня в альпийском стиле построена в 2014 году на живописном берегу озера Белое-Доброплесы (Витебская область) и обладает всем необходимым для успешной охоты, наблюдений за животными, активного или созерцательного отдыха, семейных уик-эндов, масштабных семинаров, конференций и прочих мероприятий различного формата. «Красный Бор» – это уникальная природная жемчужина, обрамленная ожерельем из 32 рек и 58 озер. В комплексе: 51 номер, ресторан, гриль, банкетный зал, конференц-зал (вместимостью до 100 человек), бар у озера, террасы (открытая и закрытая), детская игровая комната, открытая детская площадка, тренажерный зал, два бильярдных зала, современный кинотеатр, освещенная спортивная площадка для всех игровых видов спорта, настольный теннис, теннисный корт, библиотека. Аренда инвентаря для активного отдыха. Для охотников предоставляется оружие всех видов.

На коттеджной аллее расположено 12 домиков. В каждом из них по два номера категории Garden Exclusive с отдельными уютными двориками. Любителям уединения и созерцания природы предлагаются бунгало на берегу озера на два номера категории Lake Exclusive. В отдельно стоящем бунгало находятся просторные двухкомнатные люкс-номера Deluxe Suite с собственной кухней, которые обеспечат комфортное проживание самым требовательным гостям. Также к услугам туристов 8 номеров гостиничного типа в стиле альпийского шале: Senior Suite и Senior suite с балконом с отделкой из необработанного кедра, которые находятся в уютной гостинице Jagdhof. Superior Room расположены на мансардном этаже в здании ресторана.

В трех километрах от туристического комплекса находится уютная двухэтажная гостиница «Изубрица» на 11 номеров.

Стоимость: номер Superior – 242 рубля, Garden Exclusive – 330 рублей, Lake Exclusive – 440 рублей. Завтраки входят в стоимость.

Гостиница «Изубрица» – 110 рублей (без питания).

Парк-отель «Замковый»

Расположен в знаменитом гомельском парке на высоком берегу реки Сож. Распахнул свои двери для гостей в марте 2011 года. Выполненное в виде средневекового замка здание гостиницы удачно дополнило собой дворцово-парковый ансамбль Гомеля. В дизайне отеля гармонично сочетаются изысканность и роскошь интерьеров и современные технологии, которые по достоинству оценят самые взыскательные клиенты.

В гостинице 42 номера, каждый из которых соответствует мировым стандартам обслуживания и сервиса. Есть специальные номера для некурящих и людей с ограниченными физическими возможностями. В гостинице работают ресторан, бар, бильярд, сауна.

Стоимость: от 110 рублей за одноместный номер до 1050 за президентский люкс. Завтраки – шведский стол.