Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017» 27.06.2017, 15:57

Яцек Ян Комар

Литовские пограничники на границе с Калининградом задержали и затем сняли с поезда группу российских военных.

Четверо российских военнослужащих в гражданской одежде пытались пересечь Литву в транзитном поезде «Калининград-Москва». По словам представителя по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, после проверки поезда выяснилось, что в одном купе находятся четверо российских военных в гражданской одежде. Когда группа российских военных из четырех и более человек следует транзитом через Литву, они считаются военным отрядом – в таком случае для них требуется разрешение на проезд через страну. Соответствующего разрешения у российских военных не было.

По просьбе Charter97.org инцидент согласился прокомментировать политолог из Литвы Яцек Ян Комар.

- Попытка транзита российских военных в гражданском через Литву - безалаберность или все-таки злой умысел?

- На самом деле об инциденте с группой российских военнослужащих, переодетых в гражданское, нам многое неизвестно. Основная информация об этом и других подобного рода инцидентах засекречивается, однако, если принять во внимание рапорты литовских спецслужб о растущей активности российских разведывательных органов на территории страны, можно с полным основанием предположить, что инцидент российская сторона спровоцировала вполне сознательно.

- То есть все-таки сознательно?

- Да, именно так. Здесь мне бы хотелось процитировать фрагмент из отчета Департамента внутренней безопасности Литвы за 2016 год: «Можно отметить, что группы военнослужащих из российских спецслужб в мирный период времени пытаются проникнуть на территорию других государств. Во время таких операций их участники получают подготовку по скрытному проникновению на чужую территорию, не привлекая внимания. Подобные случаи были отмечены в 2015 году. Не один и не два раза территорию Литвы пересекали транзитом сотрудники ГРУ и ФСБ».

- О чем свидетельствуют подобные инциденты?

- Спецслужбы Литвы придерживаются мнения, что мы имеем дело с попытками проверки оперативности и эффективности деятельности как самой пограничной службы страны, так и их самих. Нет никаких оснований, чтобы придерживаться противоположного мнения, поэтому считаю, что в связи с этим наши службы готовы к такому сценарию развития событий.

- Сколько, по вашему мнению, происходит подобных инцидентов и почему именно этот случай получил огласку?

- Точно определить, сколько подобных инцидентов происходит, не представляется возможным. Как я уже упомянул, информация, скорее всего, засекречивается и лишь часть ее становится явной. Тем не менее, конкретно в нашем случае нужно отметить, что службы действовали согласно существующим протоколам. Огласка, которую инцидент получил в средствах массовой информации, свидетельствует о том, что спецслужбы Литвы продолжают превентивную деятельность в обществе. Напомню, что одним из ее проявлений было, например, издание буклетов, в которых рассказывалось, как распознать вербовку представителями иностранных разведок.

- Ваш краткий прогноз на будущее?

- Предполагаю, что количество как таких инцидентов, так и рост активности российской авиации над Балтикой или даже полеты российских и белорусских дронов над территорией Литвы будут повторяться с завидной частотой. Пик подобной активности будет в свою очередь совпадать с каждыми большими маневрами российских и белорусских военных – в нашем случае, например, с маневрами «Запад-2017».