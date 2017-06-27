Украинские организации и банки подверглись хакерской атаке 27.06.2017, 16:11

Атака началась около 11.30, вирус быстро распространился на ряд коммерческих и государственных организаций Украины.

Несколько украинских банков подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Об этом gordonua.com сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

Кроме этого, по информации НБУ, пострадали несколько предприятий коммерческого и государственного сектора.

«В результате таких кибератак эти банки имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций. Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка», – говорится в сообщении.

Aтака началась около 11.30, вирус быстро распространился в таких предприятиях:

Банки «Ощадбанк», «Південний», ОТП

Укрзалізниця

Аэропорт Борисполь

«Эпицентр»

«Новая почта»

ДТЭК

«Укрэнерго»

«Киевэнерго»

Сеть заправок ТНК

ТРК «Люкс»

«Антонов»

Киевводоканал

Сообщается, что вирус называется mbr locker 256.