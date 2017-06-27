Украинские организации и банки подверглись хакерской атаке
- 27.06.2017, 16:11
Атака началась около 11.30, вирус быстро распространился на ряд коммерческих и государственных организаций Украины.
Несколько украинских банков подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Об этом gordonua.com сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.
Кроме этого, по информации НБУ, пострадали несколько предприятий коммерческого и государственного сектора.
«В результате таких кибератак эти банки имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций. Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка», – говорится в сообщении.
Aтака началась около 11.30, вирус быстро распространился в таких предприятиях:
Банки «Ощадбанк», «Південний», ОТП
Укрзалізниця
Аэропорт Борисполь
«Эпицентр»
«Новая почта»
ДТЭК
«Укрэнерго»
«Киевэнерго»
Сеть заправок ТНК
ТРК «Люкс»
«Антонов»
Киевводоканал
Сообщается, что вирус называется mbr locker 256.