Повысить пенсионный возраст до 80 лет?! 25 Михаил Пастухов, «СН плюс»

27.06.2017, 17:35

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Фото: bymedia

Белорусы все меньше верят радужной статистике, считая свои рубли в кошельке.

Ранее в СМИ было опубликовано мнение экс-генпрокурора Беларуси Григория Василевича о том, что «…нужно лет до 80 повышать пенсионный возраст, и пусть народ приносит пользу государству». Об этом и порассуждаем.

По силам ли это белорусам?

Прежде чем говорить об очередном повышении пенсионного возраста, следует проанализировать экономическую и демографическую ситуацию в стране. К сожалению, она совсем не радует. По данным Национального статистического комитета, среднемесячная зарплата белорусов вроде бы растет. Так, в апреле 2017 г. она составила 776,7 рубля. И этот рост, похоже, будет продолжаться. Во всяком случае, поставлена задача к концу года достичь, «кровь из носа», 1000 рублей.

Однако граждане страны все меньше верят радужной статистике, считая свои рубли в кошельке. Рабочие места сокращаются. На многих производствах увеличиваются простои, а на некоторых предприятиях работники выходят лишь для того, чтобы отметиться. Наблюдается значительный отток рабочей силы в другие страны (по информации лидера профсоюзов радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича, только в Россию уехало свыше 400 тысяч белорусов-гастарбайтеров).

В бедственном положении находятся многие пенсионеры, которые в силу мизерных пенсий (200—300 рублей) вынуждены продолжать работать. В этой связи читатель «Снплюс» из Лиды ставит резонный вопрос: где работать молодым, если почти все места заняты пенсионерами?

Конечно, в таких условиях самым простым решением вопроса было бы повысить пенсионный возраст до заоблачных высот. Тогда «счастливыми» пенсионерами могли бы стать лишь люди, не обремененные непосильным трудом и получающие неплохую зарплату.

Допустимо ли повышать «возраст»?

Согласно юридическим канонам, закон обратной силы не имеет. Это касается не только законов, но и иных актов законодательства. В соответствии с частью 2 статьи 67 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. акты, ухудшающие положение граждан, в том числе возлагающие дополнительные обязанности или ограничивающие в правах либо лишающие имеющихся прав, не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено законодательными актами. Конечно, речь идет о базовых законодательных актах, а не о тех, которыми вводится иной порядок.

В этой связи мы снова возвращаемся к указу от 11 апреля 2916 г. № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», который предусмотрел поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста. Очевидно, что этот указ одновременно возлагает на подпавших под его действие граждан дополнительные обязанности (трудиться, трудиться и еще раз трудиться!) и лишает имеющихся прав (прощай заслуженная пенсия, ты была так близка!).

Наберемся смелости и сделаем утверждение: одним росчерком пера нельзя повысить пенсионный возраст. Это — шок без терапии, это — неуважительное отношение к сотням тысяч работников. Если абстрагироваться от эмоций и перейти на юридический язык, то это можно назвать нарушением Конституции и законов Республики Беларусь. Попробуем обосновать этот тезис.

Известно, что президент вправе издавать указы в пределах своих полномочий (ст.84 Конституции, ст.2 Закона о нормативных правовых актах). При этом нормотворческая деятельность должна основываться на принципах конституционности, защиты прав, свобод, законных интересов граждан и социальной справедливости (ст.7 Закона). В случае расхождения акта президента с Конституцией действует Конституция (ч.2 ст.137 Конституции, ч.2 ст.10 Закона).

Далее читаем ст.47 Конституции, где говорится о том, что гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости и в других случаях, предусмотренных законом. Такое право закрепляется в ряде законов. Среди них: Закон «О пенсионном обеспечении» 1992 г., Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел» 1992 г. Они действуют и сейчас. Их надо исполнять, а не подправлять «исходя из изменившейся социально-демографической ситуации».

В данном случае граждан лишили права, которое они заслужили. Им командным голосом сказали: работайте, лишь тогда можете получить «морковку». Но это ведь неправильно, поскольку не согласуется с нормами Конституции (ст.ст.1. 2, 21,23, 58) и с действующим законодательством о пенсиях.

Теперь некоторые бывшие чиновники, хорошо устроившись на «гражданке», говорят о новом повышении пенсионного возраста. На мой взгляд, это явный перебор. Нам бы пережить уже установленную планку пенсионного возраста.

Что можно сделать?

Я один из тех, кто попал под действие пресловутого указа от 11 апреля 2016 г. №137, хотя мог бы оказаться в таком же привилегированном положении, как Г. Василевич. Поэтому я буду добиваться улучшения ситуации для всех, кто оказался «за бортом» уходящего корабля с молодыми пенсионерами.

В этой связи предлагаю осуществить следующую программу мер («пять шагов к счастливой старости»). Первое: признать этот указ неконституционным и восстановить прежнее положение. Второе: разработать и осуществить пенсионную реформу с учетом опыта зарубежных стран и особенностей белорусской ситуации. Третье: отменить льготные пенсии для «государевых людей» и «людей в форме» и перевести их на общесоциальные пенсии с учетом имеющегося стажа работы. Четвертое: вернуть пенсионерам льготы, в том числе на проезд, на лекарства, на оплату услуг ЖКХ, на социальную помощь. Пятое: сформировать внебюджетный пенсионный фонд под контролем попечительского совета и общественных объединений.

При всех «болезнях» нашей экономики мы должны быть уверенными в том, что каждый работник в установленное время будет получать достойную пенсию. В новых условиях пенсии должны устанавливаться по единым законам, исходя из принципа справедливости и разумности. Так что едва ли захочется Г.Василевичу работать без пенсии до 80 лет, да и вряд ли ему это позволят.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «СН плюс»