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Ученые рассказали, как избавиться от привычки есть ночью

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  • 27.06.2017, 17:52
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Ученые из Гарвардского и Орегонского университетов провели специальные исследования.

Исследования, проведенные учеными из Гарвардского и Орегонского университетов, показали, что циркадные ритмы заставляют людей есть сладкую, соленую и крахмалистую пищу в позднее время суток. Вероятно, это помогло нашим предкам выжить, когда пищи было мало. Однако сегодня ночные перекусы только вредят фигуре, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты утверждают: чтобы не есть ночью, нужно завтракать. Ученые выяснили, что люди, которые завтракают, реже имеют избыточный вес и переедают позже в течение дня.

Еще, по словам экспертов, днем важно употреблять достаточно белка и клетчатки. А ужин должен быть сбалансированным и не слишком ранним.

Также ученые говорят: вечером не стоит проводить слишком много времени перед экраном телевизора, планшета или смартфона. Такое времяпрепровождение тесно связано с перееданием.

Кроме того, специалисты рекомендуют вести дневник питания. Следует записывать съеденные продукты и свои чувства. Если к перекусам толкают стресс или скука, в следующий раз лучше выбрать другой способ борьбы с ними.


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