Что известно об убийстве в Украине полковника разведки Шаповала 2 27.06.2017, 18:23

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Можно ли говорить о «российском следе»?

В Киеве 27 июня прогремел взрыв, погиб начальник спецназа разведки Максим Шаповал. Он был взорван в машине, как до этого журналист Павел Шеремет и начальник управления контрразведки СБУ Донецкой области Александр Хараберюш. «Гордон» собрал все, что известно об инциденте на этот момент.

Первые сообщения о взрыве в Соломенском районе появились в соцсетях: в группе "Киев Оперативный" в Facebook написали, что в результате взрыва автомобиля на углу улиц Соломенской и Механизаторов есть пострадавшие, и опубликовали фото с места инцидента.

В полицию сообщение о взрыве поступило в 8.16, пресс-служба ведомства заявила, что погиб водитель. Портал dtp.kiev.ua написал, что Mercedes взорвался на ходу, от удара куски авто разлетелись по периметру в 100 метров, повредив другие машины.

В МВД сообщили, что в результате взрыва пострадала киевлянка 1990 года рождения, ее доставили в больницу, по предварительным данным – с осколочными ранениями ног, ее жизни ничего не угрожает. За помощью к врачам обратился также мужчина 1946 года рождения с осколочным ранением подбородка. Спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook написала, что пострадавших не госпитализировали.

Момент взрыва зафиксировала наружная камера, установленная на высотном здании, съемку опубликовали в YouTube на канале Infotech LTD – эта компания занимается видеонаблюдением, ее офис расположен в бизнес-центре на улице Соломенской, рядом с местом происшествия.

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил журналистам, что в автомобиле сработало неустановленное взрывное устройство, погиб военнослужащий 1978 года рождения. Ориентировочно установлено, что мощность взрывного устройства составляла 1–1,2 кг в тротиловом эквиваленте, рассказал изданию советник главы МВД Зорян Шкиряк:

"Это очень много. То есть в таком случае у человека нет шансов остаться в живых", – заявил он.

В Единый реестр досудебных расследований происшествие внесено по статье 258 Уголовного кодекса – террористический акт. Расследование будет проводить военная прокуратура.

В Министерстве обороны сообщили, что погибший – сотрудник Главного управления разведки (ГУР) полковник Максим Шаповал. Источники "Страны" в правоохранительных органах заявили, что при погибшем нашли служебное удостоверение ГУР, а на взорванной машине были установлены номера, зарегистрированные на мотоцикл.

Агентство УНН утверждает, что непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала руководил охраной убитого 23 марта в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом УНН сообщили источники в Минобороны. Шаповал знал, как осуществлялась охрана Вороненкова, рассказал собеседник агентства, но не стал связывать взрыв с убийством российского политика.

Военный журналист Роман Бочкала заявил в комментарии изданию "ЛІГАБізнесІнформ", что погибший не имеет никакого отношения к охране Вороненкова. "Это бред. Максим не имел никакого отношения к Вороненкову, это вообще не его уровень", – рассказал Бочкала.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что подразделение Шаповала принимало активное участие в боевых действиях на Донбассе. Он уверен, что взрыв – результат террористической атаки российских спецслужб.

"Почерк убийц – такой же, как при взрыве журналиста Павла Шеремета в Киеве и при взрыве заместителя начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша в Мариуполе", – отметил Бутусов.

В комментарии изданию "ГОРДОН" журналист добавил, что Шаповал вносил значительный вклад в противостояние российской агрессии.

"То же можно сказать и об убитом в Мариуполе заместителе начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александре Хараберюше. Это точечные и болезненные удары", – считает он.

Причиной убийства не могла стать бытовая ссора, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский блогер и волонтер Алексей Мочанов.

"Это был очень толковый командир, хороший офицер и человек. Идет война, и людей такого уровня не убирают просто так, из-за какой-то бытовой ссоры. Это очень похоже на убийство Шеремета. Хотя нужно иметь больше информации. К примеру, куда была заложена взрывчатка: под днище или в салон? Если у нас убирают людей такого уровня, то я даже не знаю, кто может чувствовать себя в безопасности. И надо понимать, что жертв могло быть больше. Ведь он мог ехать с семьей. Слава богу, что этого не произошло", – подчеркнул Мочанов.

Убийство сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала было спланировано российскими спецслужбами, считает Зорян Шкиряк.

"Убийство сотрудника Минобороны – дело рук российских спецслужб, в этом нет никаких сомнений. Организаторы и заказчики этого преступления находятся в РФ. Я уверен, что все убийства, произошедшие в последнее время, – это звенья одной цепи. По почерку сегодняшнее преступление похоже на убийства Шеремета, Хараберюша и Вороненкова (экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. – прим. )", – сказал советник министра внутренних дел Украины в комментарии изданию "ГОРДОН".

Роман Бочкала, который лично знал погибшего, опубликовал фотографии с места взрыва и рассказал, что у Шаповала осталась жена и двое детей.

"Шансов выжить не было. Тело буквально разорвало... Предварительно – взрыв был управляемым. В эквиваленте до 1 кг тротила. По крыше видно – осколки конкретно над сидением водителя. Взрывчатка была заложена под ним или на днище. Тот редкий момент, когда Максим был за рулем... Обычно с водителем. Это однозначно теракт. Четко спланированная спецоперация. У Макса осталась жена и двое деток. В этот день они были в отъезде. Позже сообщу реквизиты для оказания помощи", – написал он в Facebook.