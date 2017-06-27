Прозрачный рейтинг: Где в Европе самые чистые пляжи 27.06.2017, 18:31

Cписок стран, которые могут похвастаться самыми чистыми и безопасными пляжами.

Чтобы не застать любимый — или же ранее неизведанный — пляж в негодности, есть смысл периодически сверяться с результатами премии «Голубой флаг», которую на протяжении последних тридцати лет ежегодно вручают самым чистым и безопасным пляжам мира.

В какие страны популярной у туристов летней Европы стоит отправиться за лучшим пляжным отдыхом, выяснил «РБК Стиль».

Рекордсменом по пляжам-обладателям «Голубого флага» считается Испания — в этом году награду получили 597 пляжей.

Второе место занимает Греция: здесь «Голубым флагом» отмечено 485 точек.

Топ-3 европейских стран с лучшими пляжами замыкает Франция (390 точек).

За прозрачной водой и чистым побережьем также стоит отправиться в Италию (342 пляжа).

В Португалии, одном из самых модных направлений этого года, «Голубым флагом» отмечены 320 пляжей.

Дания — далеко не самое очевидное направление для пляжного отдыха: тут скорее приятно сидеть на берегу и дышать морем, чем купаться. Тем не менее здесь 225 отличных пляжей-обладателей «Голубого флага».

Любимая многими Хорватия может похвастать 99 пляжами с «Голубым флагом».

Еще одна страна, в связи с пляжами приходящая на ум далеко не в первую очередь — Ирландия. Однако «Голубой флаг» красуется здесь в 88 точках.

К странам с самыми чистыми и безопасными пляжами, согласно результатам «Голубого флага», относится и Великобритания — здесь можно спокойно купаться в одной из 68 отмеченных наградой локаций.