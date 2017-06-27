Прозрачный рейтинг: Где в Европе самые чистые пляжи
- 27.06.2017, 18:31
Cписок стран, которые могут похвастаться самыми чистыми и безопасными пляжами.
Чтобы не застать любимый — или же ранее неизведанный — пляж в негодности, есть смысл периодически сверяться с результатами премии «Голубой флаг», которую на протяжении последних тридцати лет ежегодно вручают самым чистым и безопасным пляжам мира.
В какие страны популярной у туристов летней Европы стоит отправиться за лучшим пляжным отдыхом, выяснил «РБК Стиль».
Рекордсменом по пляжам-обладателям «Голубого флага» считается Испания — в этом году награду получили 597 пляжей.
Второе место занимает Греция: здесь «Голубым флагом» отмечено 485 точек.
Топ-3 европейских стран с лучшими пляжами замыкает Франция (390 точек).
За прозрачной водой и чистым побережьем также стоит отправиться в Италию (342 пляжа).
В Португалии, одном из самых модных направлений этого года, «Голубым флагом» отмечены 320 пляжей.
Дания — далеко не самое очевидное направление для пляжного отдыха: тут скорее приятно сидеть на берегу и дышать морем, чем купаться. Тем не менее здесь 225 отличных пляжей-обладателей «Голубого флага».
Любимая многими Хорватия может похвастать 99 пляжами с «Голубым флагом».
Еще одна страна, в связи с пляжами приходящая на ум далеко не в первую очередь — Ирландия. Однако «Голубой флаг» красуется здесь в 88 точках.
К странам с самыми чистыми и безопасными пляжами, согласно результатам «Голубого флага», относится и Великобритания — здесь можно спокойно купаться в одной из 68 отмеченных наградой локаций.