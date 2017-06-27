Чем закончится противостояние Индии и Китая 27.06.2017, 19:58

Пограничный вопрос может привести к новой вспышке противоборства.

По утверждению индийских СМИ, китайские войска проникли на территорию Индии на стыке границ Китая (Тибетский автономный район), Республики Индия (штат Сикким) и Королевства Бутан. Они разрушили два блиндажа индийских военных. Переброшенные в этот район индийские подкрепления намерены предотвратить дальнейшие проникновения на свою территорию из сопредельной страны. Официальные органы — в частности, министерство обороны и министерство иностранных дел Индии — пока воздерживаются от комментариев по данному инциденту, пишет economistua.com.

Зато официальный представитель МИД КНР прямо обвинил индийских пограничников в том, что они незаконно пересекли границу между Китаем и индийским штатом Сикким.

Несколько дней назад китайские власти отказали группе паломников из Сиккима в посещении Тибета с целью поклонения религиозным святыням.

Пограничные трения периодически омрачают атмосферу отношений Дели и Пекина, которые в целом развиваются скорее в русле сотрудничества, нежели конфронтации.

«Пограничный вопрос» достался обеим странам в наследство от английских колонизаторов. Более века назад англичане, владевшие Британской Индией (а она охватывала территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и фактически Непала), силой оружия покорили Тибет, до того старавшийся изолировать себя от людей Запада. Вскоре англичанами была установлена линия границы между их колониальными владениями и Тибетом, который формально оставался независимым, хотя и попал в фактическую зависимость от лондонских властей. С соседним Китаем англичане советоваться о прохождении линии границы советоваться не стали, тем более что активно вели колонизацию отдельных провинций этой громадной страны.

В то время Сикким, ранее находившийся под протекторатом Китая, предпочел покровительство Англии и стал отдельным ее протекторатам, что положило конец попыткам Непала захватить сиккимскую территорию. Бутан же заключил с Англией договор о мире и союзе и продолжал пользоваться фактической самостоятельностью, поскольку маленькое королевство на высокогорье Гималаев англичан ничем не привлекло.

В 1950 г. войска КНР присоединили Тибет, предоставив ему статус автономного района. Сикким же в 1955 г. стал индийским протекторатом (войти в состав Индии он отказался в 1947 г., когда Британская Индия получила независимость). С 1975 г., после проведения референдума, Сикким стал полноправным штатом Республики Индия. Бутан же вступил в 1971 г. в ООН как самостоятельное государство, хотя его тесные связи с Индией предопределены географическим положением королевства.

Таким образом, КНР и Индия вступили в прямое соприкосновение на границе. Поскольку Китай с самого начала не признал англо-тибетские договоренности, заключенные за его спиной, между Дели и Пекином возникли расхождения в истолковании линии границы.

Другим источником разногласий является захват Китаем в 1950-е годы полосы в Кашмире, по которой пролегло шоссе, связавшее Китай с Пакистаном. В 1947 монарх Кашмира — одной из подчиненных англичанам территорий — решил было присоединиться к Республике Индия, однако большинство его подданных исповедовали ислам. Они подняли мятеж, поддержанный Пакистаном, отделившимся от Британской Индии по условиям предоставления независимости. В итоге единое большое княжество оказалось разделено на три части: одна входит в индийский штат Джамму и Кашмир, где не затихают выступления сепаратистов, другая вошла в состав Пакистана, а полоса общей площадью в 43 000 кв. км была несколько позднее занята народно-освободительной армией Китая — ради связи с Пакистаном и удобного выхода на азиатские торговые пути.