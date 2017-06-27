Стало известно, сколько БРСМ заплатил «ряженным» партизанам за парад в Минске 27.06.2017, 19:55

Фото: belsat.eu

Лицеисты получили меньше, пэтэушники прошлись за отработки.

Стало известно, сколько получили участники реконструкции «Партизанского парада», который прошел 24 июня в Минске.

Тогда студенты, одетые соответственно 1940-м годам, прошлись по улице Комсомольской. Замысел БРСМ был такой — сделать реконструкцию легендарного партизанского парада 1944 года в Минске.

В шествии принимали участие 7 отрядов, в каждом по 20-30 человек, и, как стало известно «Нашей Ниве», некоторым из них заплатили.

Сколько?

Там были студенты, лицеисты, пэтэушники: самыми высокооплачиваемыми стали студенты, которые еще и показывали какой-то творческий номер — им заплатили 60 рублей. Лицеистам меньше, пэтэушники прошлись за отработки.