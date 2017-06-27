Почему с заявлениями Лукашенко о Вьетнаме «что-то не так» 1 27.06.2017, 21:25

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«Плодотворное сотрудничество» оказалось не таким уж плодотворным.

$500 млн товарооборота. Где?

Лукашенко и Чан встречались всего 7 месяцев назад, в декабре 2016 года, и договорились "значительно активизировать экономическое взаимодействие, промышленную кооперацию, увеличить товарооборот и довести его в 2017 году до 500 млн долларов". Однако пока что эта договорённость остаётся не более чем бодрой декларацией. За январь-апрель 2017 года Беларусь и Вьетнам наторговали на $31,866 млн, пишет «Еврорадио».

Да, это на 36,3% больше, чем в январе-апреле 2016 года. Но до уговорённых $500 млн, прямо скажем, неблизко.

В 3 раза за 10 лет. Это сколько?

В начале года о плодотворном сотрудничестве с Вьетнамом высказался министр промышленности Виталий Вовк. "За 10 лет товарооборот между нашими странами увеличился в 3 раза", — передаёт слова чиновника агентство "Минск-Новости".

Вовк почти не преувеличил. В 2006 году товарооборот между Беларусью и Вьетнамом составил $49,3 млн. А в 2016 году товарооборот был — $121,0 млн. Таким образом, за 10 лет он увеличился в 2,45 раза. Ну, в 2,5 раза, если округлить.

Стоит заметить, что $121,0 млн — это около 0,2% от общего товарооборота Беларуси. Так что назвать Вьетнам хоть сколько-нибудь важным торговым партнёром пока не выходит. Впрочем, время такое — для нас сейчас все партнёры важны.

Основными статьями белорусского экспорта во Вьетнам в 2006 году были калийные удобрения ($25,6 млн), тракторы ($4,1 млн), карьерные самосвалы ($3,5 млн), запасные части ($1,2 млн), двигатели ($1,2 млн), станки ($0,6 млн), подшипники ($0,5 млн). За 10 лет структура экспорта почти не изменилась. Кроме удобрений, мы по-прежнему продаём во Вьетнам немного тракторов, немного грузовиков и немного запчастей к ним.

О чём договорились с предыдущим президентом Вьетнама?

Как-то так совпадает, что правители Беларуси и Вьетнама встречаются в декабре. Например, 9 декабря 2015 года Александр Лукашенко провёл переговоры с Чыонг Тан Шангом, тогдашним президентом Вьетнама. Политики "договорились активно содействовать увеличению товарооборота и инвестициям, уравновесить торговый баланс".

Что из этого вышло? Товарооборот за 2015 год — $149,9 млн, за 2016 год — $121,0 млн. Ничего не скажешь, посодействовали увеличению товарооборота.

Да и торговый баланс уравновесили своеобразно. Белорусский экспорт во Вьетнам за 2016 год упал на 31,1% — до $76,8 млн. А импорт наоборот вырос — на 15,3%, до $44,2.

Чем Беларусь торгует с Вьетнамом?

Интересный факт: на купюре в 200 вьетнамских донгов нарисован трактор "Беларус". Это сделано в память о советской помощи, которую Вьетнам получал после войны с США. Но получать — это одно, а покупать — совсем другое. Что насчёт экспорта белорусских тракторов во Вьетнам?

Последние данные статистики на сайте Белстата — за 2015 год. Мы продаём во Вьетнам калийные удобрения, полиамиды (пластмассы, используемые в автопроме, машиностроении и других областях), шины, двигатели, части и принадлежности для автомобилей и тракторов. И есть ещё две статьи экспорта: "автомобили грузовые" (в 2015 году — 27 штук!) и, собственно, "тракторы и седельные тягачи". В 2015 году Вьетнам купил 75 белорусских тракторов на $1,1 млн. Это на 18 тракторов больше, чем в 2014-м, но на 108(!) тракторов меньше, чем в 2013-м. Год на год не приходится...

А вот одна из основных статей импорта из Вьетнама — обувь, что крайне логично. Вьетнамки же! В 2015 году мы ввезли 50,6 тысяч пар вьетнамской обуви. Правда, в документах речь идёт об "обуви с верхом из натуральной кожи".