Бросавшийся под танки на параде витебчанин: Я не придурок, я против войны 9 27.06.2017, 22:01

Витебский джазмен объяснил мотивы своего cмелого поступка.

Во время парада парень бросался прямо под танки возле ЦУМа во время репетиции парада.

«Наша Нива» выяснила его имя — это витебский джазмен Андрей Усков, который в тот день должен был выступать (и выступил) на Джазовом вечере у Ратуши.

«Все произошло таким образом — я с друзьями-коллегами был на площади Якуба Коласа, когда ехали эти танки. Сидел на скамейке и, увидев, просто начал высказываться — местами бранью — про свое отношение к парадам. Мол, как вы уже надоели своим оружием махать! Вы нас заставляете платить налоги на тунеядство, при этом работы не давая, а деньги вот сюда идут? На это последние копейки отбираете? Возмутился я, короче. Да, был немного выпивший, но не сильно пьян, как это выставили. Мне все равно надо было на концерт, поэтому я подумал — а что, если напрямик? Было также интересно, успеет ли танк остановится, что мне за это будет?

Но главное — я против любой войны и оружия. Я — музыкант.

При этом я не отношусь ни к какой политической организации: ни БРСМ, ни БНФ. Я просто играю музыку», — рассказал нам Андрей.

Также он признался, что ему было интересно, как быстро его уберут с дороги — такой себе эксперимент гипотетического выбегания на дорогу ребенка.

«Инспекторы ДПС, которые задерживали, положили меня на капот, потом посадили в машину, выписали штраф за переход в неположенном месте. Вот и все. После я еще выступил на концерте, как и планировалось», — говорит он. Усков добавляет, что никаких повреждений при задержании он не получил.

«Был ли я услышан? Я не знаю, будут ли какие-то результаты. Медиа-результаты разве что, — смеется джазмен. — Я же массовых акций не устраивал, это я проявил свою гражданскую позицию. Что до того полковника, который сравнил людей с антимилитаристической позицией с потомками Кубе? Я так скажу — есть специальные места, полигоны. Если они хотят показать свою милитаристическую силу, то пусть там парады проводят. Я согласен — каждая страна в наше время неспокойное должна иметь оружие, у нас не идеальный мир. Но парады в таком виде — когда прямо по улицам города ездят, то я против», — ответил Макарову парень.

О реакции родственников и друзей он говорит так: мол, родители просто в шоке и думают, что сын сошел с ума. А многие пишут: «Ты герой, один пошел против милитаризма, против войны».

«Я вот музыкант не худший в стране, так скажем, даже известный в джазе, скажу не тая — я играл и с симфоническим оркестром филармонии, играл в оркестре Финберга. Но для меня работы в Витебске толком нет. И я не придурок, просто не люблю такие парады», — подытожил Андрей.