Сергей Стрибульский: Дай бог, чтобы «дело патриотов» развалилось 27.06.2017, 23:01

Вышедший на свободу патриот рассказал, почему важна солидарность с политзаключенными.

Сергей Стрибульский, которого сегодня освободили, дал интервью телеканалу «Белсат».

Приводим слова Сергея ниже:

- Было неожиданно, я сразу понял, что это задержание, наверное, как-то связано с Днем Воли. Но когда сразу привезли в КГБ, я понял, что происходит что-то посерьезней.

В момент задержания думал, что задержание превентивное. Думал о своей собаке, что она осталась в доме одна. По сути, я уже знал, что будет происходить дальше, что, скорее всего, будет обыск.

Дело в том, что я не был таким уж выдающимся активистом. Принимал участие в наблюдении за выборами. Как-то там постоял с флагом где-то, как-то принимал участие в акции у здания КГБ. По моему мнению, это обычные вещи, которые должны делать обычные граждане своей страны.

Я немного закаленный был до этого. Принимал участие в различных походах. Бывало такое, что дома спал на полу, специально делал это – будто готовился, не знаю. Поэтому условия для меня не были какими-то сверх сложными. Но тюрьма – это же не санаторий.

Сейчас еще остались люди там (в тюрьме), нужно заботиться о них. Вот завтра поеду сразу передавать что-либо. Получу свои документы, паспорт, и сразу поеду передавать.

Дай бог, чтобы дело развалилось. Потому что будет противно, когда к людям с национальными взглядами так отнесутся, если они получат какие-то сроки.