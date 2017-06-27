Лишняя вода: 9 продуктов, которые снимают отеки 27.06.2017, 22:35

Диетологи назвали продукты, которые решат проблему скопления воды в организме.

Все прекрасно знают, какие продукты вызывают отеки. Но кого это останавливает? Поэтому мы решили, что куда важнее будет собрать список продуктов, с помощью которых можно решить уже существующую проблему, если вы, вопреки советам, наелись солененького, или в принципе склонны к скоплению воды в организме, пишет www.marieclaire.ru.

Отеки представляют собой чрезмерное скопление жидкости в организме. Они могут появляться как на лице и на теле, так и на внутренних органах. Последние наиболее опасны. В целом же, регулярные отеки свидетельствуют о неполадках в организме и являются поводом для обращения к врачу. Только доктор сможет определить причину отеков и назначить корректное лечение. Впрочем, иногда решить проблему можно и самостоятельно, лишь немного изменив систему питания и добавив в рацион соответствующие продукты.

Гречка

Стакан гречки, отваренный без соли и специй и съеденный перед сном вместо плотного ужина, - гарантия того, что на утро вы проснетесь с лицом такого же размера, как и засыпали. Вообще гречку советуют даже беременным, именно в ключе борьбы с отечностью как внешней, так и внутренних органов.

Яблоки

«An apple a day keeps the doctor away», - говорят британцы. И они абсолютно правы. Яблоки – рекордсмены пользы среди фруктов. Согласно исследованиям, регулярное употребление яблок уменьшает риск развития раковых опухолей и заболеваний сердца, способствует снижению массы тела и уровню холестерина в крови, улучшению пищеварения и нормализации артериального давления. Но что важно для нас, эти незамысловатые фрукты отличное средство против отечности. При некоторых заболеваниях даже назначаются разгрузочные дни на яблоках, что способствует уменьшению отеков и выведению лишней жидкости из организма.

Ягоды

Если вы страдаете от отечности, то в ягодном царстве вам стоит обратить внимание на те экземпляры, которые богаты калием и магнием. Они выводят из организма лишнюю жидкость, улучшают работу сердца и снимают отеки. На выбор – земляника, вишня, черешня и малина. Эта фантастическая четверка способна при прочих благоприятных условиях (вы не перебарщиваете с солью, ведете довольно подвижный образ жизни, не имеете серьезных заболеваний) на раз решить проблему отеков. Особенно это полезно будет знать тем, кто перед сном любит плотно поесть, запить все чаем со сладким и наутро проснуться с лицом в два раза больше обычного. Попробуйте заменить чаепитие горстью любимых ягод – вкусно, полезно и без последствий.

Перец

Знакомый с детства болгарский перец – один из самых удивительных овощей в мире. Он обладает богатым набором всевозможных витаминов и минералов, которые необходимы для верного функционирования организма. Самым полезным считается красный сорт, который отличается высоким содержанием калия и магния. Последние и отвечают за успешную борьбу с отеками, так как с успехом выводят из организма излишки солей и токсины.

Огурцы

Огурцы особенно хорошо помогают при избавлении от отеков сердечного происхождения. Есть их лучше всего свежими, например, в салате с зеленью и помидорами. Если же вам необходима экстренная помощь, то тогда приготовьте свежевыжатый огуречный сок и пейте его натощак. В принципе, в качестве профилактики отеков также будет неплохо употреблять сок из этих плодов за четверть часа до еды 2-3 раза в день. Главное, не сдабривать напиток специями и солью – тогда все труды будут насмарку.

Петрушка

Откровенно говоря, любая зелень – верный помощник в борьбе с отеками, но и тут можно выделить лидера, а именно петрушку. Эти кучерявые листочки способствуют выведению лишней жидкости из организма и ускоряют процесс снятия отеков. Употребление вечером салата из петрушки избавит вас утром от раздутого вида. Впрочем, добавить петрушку в меню завтрака также будет не лишним, особенно если вам не нравится опухшее отражение в зеркале.

Баклажаны

В восточных странах этот плод часто именуют овощем долголетия и рекомендуют употреблять всем людям без исключения. Регулярное употребление в пищу вареных или приготовленных на пару баклажанов важно при профилактике и лечении отеков, так как эти плоды способствуют выведению солей из организма, которые и являются в большинстве случаев причиной задержки жидкости.

Курага

Сушеный абрикос обладает слабительными свойствами и оказывает мочегонное действие, которые способствуют избавлению от отеков, в том числе и внутренних органов. Особенно полезны различные отвары и компоты из кураги, которые могут помочь избавиться от проблемы за считанные часы. Однако такие концентрированные напитки в некоторых случаях могут быть противопоказаны. Так, например, не рекомендует употреблять содержащие курагу продукты тем, кто страдает от гипотонии, аллергии, диареи и бронхиальной астмы.

Клюквенный морс

Клюква отлично выводит лишнюю жидкость из организма, кроме того она не имеет особых противопоказаний и может употребляться даже детьми и беременными.