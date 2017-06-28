В Венесуэле вертолет с плакатом «Свобода!» атаковал здание Верховного суда 2 28.06.2017, 7:39

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Управлявший вертолетом офицер полиции потребовал от Мадуро вернуть власть народу.

Вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы, вечером 27 июня облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщает Noticias 24 (перевод – gordonua.com).

Информацию подтвердил президент Николас Мадуро. По его данным, с вертолета были сброшены две гранаты, одна из которых не взорвалась, отмечает телеканал NTN 24.

«Один из захватчиков вертолета ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра внутренних дел, который находится в контакте с ЦРУ», – заявил президент.

Мадуро выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. Также он распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО, назвав случившееся террористическим актом.

О погибших или пострадавших Мадуро не сообщил.

Размещенные в социальных сетях фотографии вертолета свидетельствуют, что экипаж растянул плакат с надписью «350. Свобода». Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

Офицер полиции Венесуэлы Оскар Перес, который использовал вертолет для атаки на Верховный суд в Каракасе, заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу» и отстранить президента Николаса Мадуро.

Об этом говорится в его видеообращении в Instagram.

«Мы требуем, чтобы президент немедленно ушел в отставку вместе с министрами, мы требуем всеобщих выборов», – сказал Перес.

Публикация от OSCAR PEREZ (@oscarperezgv) Июн 27 2017 в 3:27 PDT

Он отметил, что против правительства выступает коалиция «военных чиновников, полицейских и гражданских лиц», «националистов, патриотов и институционалистов», которые не имеют партийной принадлежности.

Перес заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок».

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации. Протестующие обвиняют Мадуро в узурпации власти. Число пострадавших превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны.