Путинизм завис на «раскоряке» 1 Анатолий Стреляный, «Радио Свобода»

28.06.2017, 7:59

Вот-вот раздастся последний для хозяина Кремля вопрос: «Что это, глупость или измена?»

Наверное, нелишне время от времени напоминать себе, что в путинизме, и довольно высоко, давно кипит борьба, судить о которой приходится пока только по отзвукам и по ходу общих дел. Одна партия там говорит: надо просто жить, как культурные народы. Другая возражает: нет, надо, чтобы русский знал, для чего жить; он так привык, и наш долг – указать ему цель. Эта, вторая, партия, укоряя первую, говорит: ваш идеал – сытое бесцельное прозябание. Первая не остается в долгу: а ваш – поставить всех в строй; сами не заметите, как хождение строем станет смыслом русской жизни.

Первую партию назовем партией потребления, вторую – партией служения. Пока что правит партия потребления. При этом она вынуждена действовать по обстановке: где-то помешкать, где-то отступить. Паны дерутся – у мужиков чубы трещат. В данном случае беззвучно дерутся панские идеи, а чубы трещат все-таки у них, у мужиков. Межеумочное экономическое устройство не дает того, что нужно человеку для достойной жизни.

Партия потребления за то, чтобы следовать всему лучшему, до чего дорос демократический капитализм. Должна преобладать защищенная законом частная собственность. Государству следует как можно меньше вмешиваться в хозяйственную жизнь. Не печатать лишних денег, не ссужать их кому попало. Жить по средствам! Границы держать открытыми в обе стороны, не мешать притоку заграничных товаров, денег и услуг. Цены на все, включая свою валюту, должны быть от Бога, а не от земной власти. Упор на жизнеобеспечение, образование, здравоохранение. Эти заповеди были сведены в своеобразный кодекс в 1989 году. Он содержал то, до чего дошли лучшие умы Вашингтона, почему и был назван Вашингтонским консенсусом. Только идя по этому пути, говорит партия потребления, Россия не окажется на обочине. В мире происходят перемены такой глубины, какой он еще не знал. Речь идет о высоких технологиях и фантастических новшествах (инновациях). Наш человек должен быть готов и пользоваться ими, и участвовать в создании их. Отсюда – жизненная необходимость самых щедрых вложений в то, что называется человеческим капиталом.

Словесный ряд «образование – медицина – быт – хайтек» вызывает скрежет зубовный у партии служения. Вашингтон, говорит она, объявил нам бессрочную экономическую войну, а мы обязаны, как ни в чем не бывало, следовать его наставлениям?! Патриот должен понимать, что все более тесная связь России с Западом будет делать ее все менее самостоятельной. Мировой капитал будет все тверже учить нас жить, и нам ничего не останется, как по гроб оставаться смирными учениками. Вот-вот Путин может услышать произнесенный уже не тихонько за его спиной, как сейчас, а в полный голос, с думской трибуны тот самый вопрос, которым был лишен своего звания последний «хозяин земли русской»: «Что это, глупость или измена?»

Как ни странно, программа партии служения может выглядеть достаточно жизненной. К чертям собачьим высокие технологии, во всяком случае, на данном этапе. Сосредоточимся на производстве всего немудрящего. Связи с Западом свернуть до разумного предела. Перекрыть поток ширпотреба оттуда. Что, своих тапочек не можем нашить? Самообеспечение и еще раз самообеспечение! Сосредоточиться на отраслях, где достаточно среднего ума: сельское хозяйство, дороги, строительство, переработка полезных ископаемых простое станкостроение. Ножки – по одежке. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это то, что наш человек может поднять, если, конечно, за ним будет глаз да глаз. Вы скажете, что даже тогда, когда своего товара будет хоть завались, люди все равно будут брать или доставать заграничное? На это получите ответ: людей надо воспитывать.

Так выясняется, что это не что иное, как уныние под прикидом куража. Курс на независимое отставание, именуемое особым путем. В свою очередь, партия потребления тоже не без сучков. Да, все так, хотят поставить русского человека в условия, при которых он превзошел бы себя: начал бы не только придумывать что-то сногсшибательное – это умел всегда, но и доводить свои придумки до ума, до прибыли. Но можно ли всерьез надеяться, что он будет сначала следовать духу Силиконовой долины, а потом уже своим привычкам? Здесь в ответ вам тоже предложат свой набор мудростей: под лежачий камень вода не течет, править надо выше того места, где хочешь пристать, и пр. Озадачить может то, что партия служения, оказывается, разделяет убеждение партии потребления, что России нужны-таки демократические преобразования. Независимый суд, разоружение бюрократии, свободные выборы – она тоже за все это. В принципе, конечно. Когда-нибудь.

Партия потребления все равно не верит. «Нелогично. Как можно быть против Запада и за демократию? Хотя могут и желать… при таком-то сумбуре в головах». То, что они обе крымнашистки, сумбуром у них не считается. Как бы то ни было, это серьезные партии. Клич одной: не отстать навсегда! Это порыв. Клич другой: никому не поддаться! Это прикрытое пораженчество. До сих пор путинизм пытался держаться ближе к первому. Население было не против, тем более что хорошо продавалась нефть – кто же будет против халявы? Но в глубине души оно было не прочь показать всем «кузькину мать», а для этого стать в строй и топтаться в нем, думая, что чеканит шаг. Занятие привычное, что тоже пришлось учитывать. На этой раскоряке путинизм и завис, если еще не кончился.

Анатолий Стреляный, «Радио Свобода»