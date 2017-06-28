Компьютер научили читать мысли человека 28.06.2017, 8:25

Смелый эксперимент провели ученые из университета Карнеги-Меллон в США.

Ученые Университета Карнеги-Меллон (США) использовали шаблоны мозговой активности для распознавания сложных мысленных конструкций. Исследователи также применили алгоритмы машинного обучения и технологию обработки изображений, чтобы освоить «чтение мыслей», пишет Science Daily (перевод – hightech.fm).

Полученные данные показывают, что сложные мысли формируются различными подсистемами мозга и не основаны на словах. Одним из достижений человеческого мозга является способность сочетать отдельные концепции со сложными мыслями, то есть думать не просто «о бананах», но и создавать сложные мысленные конструкции типа — «я люблю есть бананы вечером с моими друзьями». Ученые наконец разработали метод, который позволяет «увидеть» эти сложные мысли на основе соответствия между мыслями и шаблонами активации мозга.

Carnegie Mellon University

Исследования показали, что мысли о знакомых предметах, таких как бананы, вызывают шаблоны активации, связанные с нейронными системами, которые мы используем для взаимодействия с этими объектами. К примеру, наше «взаимодействие» с бананом включает в себя и то, как мы его держим, и то, как мы его едим. Каждый «тип» информации обрабатывается в определенном участке мозга, и новый метод позволяет определить, какие именно мысли в данный момент «рассматриваются» мозгом.

Недавно ученые выяснили, как мозг предупреждает нас о будущем и узнает лица. Также они научили искусственный интеллект распознавать то, что видит или воображает мозг.