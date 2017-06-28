ПАСЕ потребовала реабилитировать всех политзаключенных в Беларуси 1 28.06.2017, 8:34

Белорусские власти также должны освободить арестованных патриотов и прекратить строительство АЭС.

Парламентская ассамблея Совета Европы сожалеет о нарушениях прав человека в Беларуси и призывает Минск приостановить строительство АЭС. Об этом говорится в резолюции, принятой ПАСЕ 27 июня в результате дебатов, сообщает tut.by.

Правительство Беларуси призывают к полной реабилитации и восстановлении в гражданских и политических правах бывших политзаключенных.

В резолюции выражено сожаление по поводу того, что позитивная тенденция к большей международной открытости и диалогу между Беларусью и ПАСЕ «была подорвана недавней эскалацией насилия и преследованием мирных демонстрантов весной 2017 года».

ПАСЕ призывает власти Беларуси немедленно освободить остающихся в заключении активистов оппозиции и провести расследование по сообщениям о жестоком обращении с ними и запугивании.

ПАСЕ также призывает официальный Минск уважать и поддерживать право граждан на свободу собраний, ассоциаций, мнений и СМИ, обеспечить политический плюрализм, свободные и справедливые выборы.

По инициативе литовских депутатов в резолюцию внесена поправка, содержащая призыв приостановить строительство БелАЭС из-за «многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве».

Несмотря на возражения некоторых парламентариев, что данный вопрос не относится к сфере прав человека и деятельности ПАСЕ, поправка была вынесена на голосование и принята.

В резолюции также говорится, что ПАСЕ поддерживает продолжение контактов с властями и независимым гражданским обществом Беларуси на основе ценностей и демократических стандартов Совета Европы. Беларусь призывают ввести немедленный мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные смертные приговоры.

При этом отмечается, что при отсутствии моратория на смертную казнь и прогресса в вопросе уважения демократических принципов и ценностей Бюро ПАСЕ не может отменить приостановление статуса специального приглашенного для «национального собрания» Беларуси.