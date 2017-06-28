В Солигорске контролеров вооружили видеорегистраторами 28.06.2017, 8:45

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Активист из Солигорска заставил местные власти ответить за беспредел со штрафами.

После разбирательства проведенного активистом ОГП Александром Молочко солигорским контролерам выдали видеорегистраторы, сообщает Charter97.org

Контролеры филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс» г. Солигорска в течение нескольких лет незаконно, без проведения соответствующего административного разбирательства руководством транспортного предприятия и при его же попустительстве, занимались незаконными поборами (взыманием штрафов наличными деньгами на месте, без составления протоколов) при осуществлении рейдов. После придания активистом ОГП общественной огласки проблеме и нескольких обращений в контролирующие государственные структуры, незаконные поборы были прекращены. Прокуратура же Солигорского района повторно уклонилась от привлечения к ответственности руководства транспортного предприятия.

Руководством Солигорского РОВД, в свою очередь, было отказано в выделении сотрудников милиции для осуществления совместных рейдов с сотрудниками КРС АП-1. Именно поэтому была закуплена экспериментальная партия видеорегистраторов, для того чтобы сделать деятельность контролеров подконтрольной.

Однако руководство АП-1 до сих пор не может наладить процесс административного разбирательства в соответствии с действующим законодательством Беларуси, поскольку само не желает рассматривать административные протоколы. До задержания руководителя Солигорского райисполкома Римашевского А.Б. планировалось направлять протоколы в райисполком, но после громкого коррупционного скандала, связанного с его задержанием при попытке получения им взятки, сейчас в администрации города и района не до этого. В связи с этим процесс взимания штрафов с безбилетных солигорчан вообще приостановлен на неопределенный период времени. Работники КРС АП-1 убедительно просят безбилетных солигорчан купить билетик.

Однако на достигнутом Александр Молочко не стал останавливаться. До этого в течение года Александр занимался проблемой фальсификаций административных протоколов сотрудниками МОБ Солигорского РОВД в отношении солигорчан. Сотрудники ППС совместно с военнослужащими внутренних войск части №3310 задерживают людей в ресторанах и прочих увеселительных заведениях города, с целью составления в отношении них административных протоколов за якобы появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В протоколах пишут, что задержание было осуществлено на улице. После составления протокола, задержанных обычно отпускают, выдавая маленький квиток с банковскими реквизитами и номером счета на который необходимо перечислить штраф. При этом медицинского освидетельствования могут вообще не проводить, но в протоколе обязательно упомянут о том, что задержанное лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения.

Все это делается еще до момента какого-либо административного разбирательства уполномоченным на то должностным лицом Солигорского РОВД. При этом, особо возмущенным таким милицейским приемом задержанным, по настоятельному их требованию в дополнение к копии протокола могут выдать копию липового постановления о наложении административного взыскания и, не боясь последствий, отпустить. В постановлении задержанный не найдет ни подписи, ни звания, ни имени должностного лица, якобы осуществившего административное разбирательство.

Если задержание было осуществлено вечером в пятницу, то согласие с протоколом и вменяемым административным правонарушением сотрудники Солигорского РОВД добиваются угрозами помещения в ИВС Солигорского РОВД до суда, т.е. на двое суток до понедельника. Оплатить штраф теперь можно и в самом здании РОВД, поскольку нынешний руководитель Солигорского РОВД установил платежный терминал в нем же.

Если гражданин или гражданка, задержанные в заведении, предназначенном для употребления спиртных напитков, задают много лишних вопросов, то до момента доставления их в РОВД для составления протокола, их могут доставить на медицинское освидетельствование не в приемный покой Солигорской ЦРБ, где это делается бесплатно, а в медвытрезвитель Солигорского РОВД, где за процедуру без вашего ведома могут взыскать 52.50 рубля, затем составить протокол в РОВД и отпустить.

Собственно так в Солигорске и функционирует система пополнения бюджета при полном попустительстве прокуратуры и иных контролирующих ведомств. Куда-либо обращаться по данным фактам бесполезно и бесперспективно. Если же гражданин, права которого были нарушены таким образом, а административное дело в отношении него, собственно, было сфальсифицировано, придет с соответствующей жалобой в прокуратуру района, то она обязательно будет перенаправлена в Солигорский РОВД, что, в свою очередь, ни чем хорошим для заявителя не закончится. В суд также бесполезно обращаться, поскольку в суде постановление РОВД могут только отменить и направить на перерассмотрение, а там примут то же решение.

Сейчас активистом готовится полноценный доклад по этой теме, который в свою очередь будет направлен в МВД. А пока Александр Молочко письменно обратился на имя начальника Солигорского РОВД с требованием о наделении сотрудников ППС МОБ Солигорского РОВД видеорегистраторами по аналогии с АП-1.