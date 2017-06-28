«Пусть бы у Коли бананы и ананасы забирал» 2 28.06.2017, 8:49

Источник: cartoon.kulichki.com

Белорусы возмущены новыми сюрпризами на границе с Украиной и ЕС.

Не успел начаться сезон летних отпусков, а власти приготовили для белорусов очередной «сюрприз»: с 1 июля в Беларусь можно ввозить всего лишь до 5 кг овощей и фруктов.

Новый запрет – следствие решения Совета Евразийской экономической комиссии, которое вступает в силу буквально через два дня. В нем четко прописано: на территорию стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан) один человек может привезти до 5 кг овощей и фруктов, а также до трех букетов цветов.

Что думают об очередном «подарке» властей белорусы из приграничных районов, где за покупками в целях экономии принято ездить в Украину и Польшу? Об этом сайт Charter97.org спросил у читателей из Кобрина и Бреста.

Александр Мех, активист из Кобрина, коренной житель города:

- Обиднее всего то, что это не просто «нововведение» властей. Это следствие того, что Лукашенко подписал общий Таможенный кодекс с Россией и странами ЕАЭС. А значит, фрукты и цветы – это только первая ласточка. Ситуация для жителей Брестской области будет ухудшаться с каждым днем.

Овощи и фрукты бьют по карману белорусов, которые ездят за границу, еще не так сильно. Значительно больнее ударит ограничение по килограммам и стоимости в 300 евро, которое введут с 2018 года для бытовой техники, шин и подобных товаров. Вот это и пошатнет бюджет живущих в приграничье семей. Ведь основной целью семейных поездок за границу была невозможно дорогая в Беларуси бытовая техника, запчасти и «резина» для автомобилей. Покупка этих вещей за границей позволяла экономить 40-50% денег. Вот такой «кусок» семейного бюджета у белорусов сейчас заберут.

- Как реагируют люди в Кобрине на эту новость?

- Подобные новости наши горожане узнают именно с независимых сайтов. Например, с Charter97.org.

Получается, что в таких ситуациях люди больше доверяют альтернативным источникам информации – и это уже хорошо. Слишком много выливается на белорусов официальной и российской пропаганды, надо кому-то доносить до них и правдивую информацию.

Люди читают эти новости – а потом уже начинается ропот и возмущение во время обсуждения в очередях в магазине, в очередях на той же границе. Это говорит о том, что какие-то сдвиги, перемены в сознании людей происходят.

Такие новости, как про запрет овощей и фруктов из-за границы, не могут не возмущать. Ведь с каждым днем стоимость жизни в Беларуси все увеличивается и увеличивается: цены растут, а зарплаты все меньше и меньше.

Каждый у нас выживает, как может: кто-то солярку возит, кто-то сигареты, кто-то на покупках экономит, привозя их из-за границы. Власти сами довели народ до этого. А теперь люди, стоя в очереди на границе, должны еще и волноваться: не оштрафуют ли их за пару лишних помидоров? Эти ограничения – иллюстрация отношения наших властей к народу, и недовольство у людей все накапливается и накапливается.

- Полина Шарендо-Панасюк, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста, мать двоих детей:

- Ограничения на овощи и фрукты, которые в Польше и Украине намного дешевле и которые многие белорусы покупают для своих детей – это просто возмутительно. Без преувеличения могу сказать: это акт геноцида, мина замедленного действия под здоровье нашей нации.

Дело не только в том, что эти продукты в Беларуси в 2-3 раза дороже: за границей есть гарантия того, что товар качественный, что его не вырастили на «возвращенных в оборот» чернобыльских землях.

- Но ведь государственные чиновники, хотя бы некоторые, тоже наверное имеют детей…

- Им эти ограничения – как с гуся вода. Если учитывать размеры контрабанды польских яблок в Россию, становится понятно, что себя-то они ограничивать не будут.

Говорят, что для Коли Лукашенко под Минском в специальных теплицах круглый год выращивают бананы и ананасы. Он-то ни в чем себе не отказывает. А мы должны своим детям теперь не больше пяти килограмм привозить!

Как можно жалеть детям овощи и фрукты? Пусть бы у Коли бананы и ананасы забирал! А для нас будут «расширять» сельское хозяйство на «бывших» чернобыльских землях и предлагать радиоактивные яблочки.