Атаковавший Верховный суд полицейский объявил о начале восстания против Мадуро 28.06.2017, 8:55

Фото: AFP

Диктатор должен немедленно уйти в отставки вместе со всеми министрами.

Офицер полиции Венесуэлы Оскар Перес, который 27 июня осуществил атаку на здание Верховного суда страны с вертолета, потребовал отставки президента страны Николаса Мадуро. Об этом он заявил в своем видеообращении в аккаунте в Instagram, передает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы президент Николас Мадуро немедленно ушел в отставку вместе с министрами, мы требуем всеобщих выборов», — сказал Перес, добавив, что против правительства выступает коалиция «военных чиновников, полицейских и гражданских лиц», «националистов, патриотов и институционалистов», которые не имеют партийной принадлежности.

Перес заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок».

На видео позади полицейского стоят вооруженные люди в форме и масках.

Публикация от OSCAR PEREZ (@oscarperezgv) Июн 27 2017 в 3:27 PDT

Ранее Оскар Перес сбросил несколько гранат с вертолета на здание верховного суда Венесуэлы. О нем известно, что он имеет специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях.

По словам министра связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегаса, в нападении был задействован украденный у полиции вертолет. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, что во время облета управлявшие летальным аппаратом вывесили из него плакат с надписью «350 свобода».

«Уже развернуты все специальные силы для того, чтобы поймать эту группу», — заявил Мадуро.

Специальные подразделения силовых структур ведут поиск организаторов и участников обстрела. После атаки на верховный суд на улицы Каракаса была выведена бронетехника.