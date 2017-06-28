11 хитростей, чтобы выбирать только вкусные продукты 28.06.2017, 8:59

Далеко не всегда красивый — значит вкусный, свежий и полезный.

Делая покупки в магазине, мы привыкли брать то, что симпатичнее нашему глазу. Но правильно ли это? Ведь далеко не всегда красивый — значит вкусный и полезный.

AdMe.ru собрал советы, которые помогут сделать так, чтобы на вашем столе всегда были только натуральные продукты.

Твердый сыр

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При покупке твердого сыра нужно обращать внимание на несколько моментов: цвет должен быть равномерным, без прожилок и белого налета на корочке; глазки должны быть одинаковыми по размеру на всем куске и распределены равномерно; упругость — если надавить на сыр и он не примет форму обратно, то его лучше не брать.

Мясо

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Цвет у свежего мяса должен быть нежно-розовый, никак не бурый. Обратите внимание на жировые прослойки: они должны быть блестящими и максимально светлыми. По структуре мясо должно хорошо поддаваться деформации (возвращаться в первоначальный вид) и не должно липнуть к рукам.

Молотый кофе

Выбирайте кофе, чья цена имеет среднее значение: дешевый продукт вряд ли будет хорошим, а дорогой ничем не отличается по вкусу. Хороший молотый кофе никогда не упаковывают в пластмассовые банки — только в металлические или стеклянные. А срок годности у натурального кофе должен быть не более 18 месяцев.

Мед

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Натуральный мед должен быть прозрачным, иметь равномерный цвет. На вкус качественный мед приторный, имеет специфический запах. Если потереть капельку такого меда между пальцами, он должен легко растираться и впитываться в кожу.

Мороженое

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Выбирая мороженое, обязательно читайте состав. Часто десерт, содержащий ягодные вкусы, не может похвастаться натуральностью ингредиентов. Хорошо, если продукт содержит только орехи, цукаты или мармелад в качестве добавок. А вот замороженный лед — это один сплошной консервант.

Шоколад

В первую очередь при выборе шоколада нужно обращать внимание на состав: чем он короче, тем лучше плитка. Качественный продукт должен содержать именно какао, любые производные этого компонента — признак ненатуральности. Кроме того, лучше брать плитку, в составе которой есть какао-масло, а не растительное.

Рыба

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У свежей рыбы глаза должны быть яркими — мутные и выпуклые указывают на то, что рыба старая. Жабры должны быть ярко-красными, в редких случаях допускается светло-розовый цвет (когда через жабры спускали кровь). А туловище должно быть пластичным: если рыбу взять в руки, то хвост должен свободно свисать.

Хлеб

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Свежий хлеб не должен быть твердым, поэтому в магазине всегда нужно трогать товар. Лучше не брать хлеб, упакованный в полиэтилен: такая упаковка помогает выпечке не черстветь более длительное время, но уже спустя несколько часов продукт в такой упаковке полностью теряет свой вкус.

Морковь

Выбрать морковку очень просто: нужно брать ту, что менее яркая, без пятен и небольших размеров.

Болгарский перец

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Болгарский перец с 2–3 разделениями будет горьковатым и с меньшим количеством семян. Если разделений 4 — плод сладкий и с большим количеством зерен. В неразрезанном виде стоит обращать внимание на бугорки перца снизу.

Зеленый лук

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При выборе лука посмотрите на границу между белой и зеленой частями перьев. Если граница четкая, то лук хороший; если расплывчатая — лук окажется слишком твердым.