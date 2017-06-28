Не стойте возле столбов: Сегодня в час пик по Минску снова пойдут танки 28.06.2017, 9:07

Стало известно, где и как в столице ограничат движение из-за танковых колонн.

Очередная тренировка механизированной колонны Вооруженных сил и гражданской техники к предстоящему параду 3 июля пройдет 28 июня и внесет значительные ограничения в движение транспорта в вечерний час пик.

Где ограничат движение и парковку

Как сообщили tut.by в ГАИ Минска, механизированная колонна начнет движение в 18.00, в связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Стариновской до проспекта Машерова и по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей.

Сама генеральная репетиция парада начнется в 22.00, поэтому по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова движение будет ограничено.

Движение всех видов транспорта будет перекрываться в обоих направлениях по ходу движения колонны, а также на время проведения тренировки.

Также 28 июня, с 00.00 до окончания тренировки парада, будет запрещена парковка автотранспорта по проспекту Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева (включая придорожные парковки), по улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей, по улице Игнатенко от улицы Грибоедова до проспекта Победителей, по улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко, по улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова, а также на парковке у дома № 41 по проспекту Победителей (рядом с химчисткой «Сияние»).

ГАИ рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее, а также не парковать транспортные средства на указанных участках.

Изменения в работе пассажирского транспорта

В период перемещения механизированной колонны через территорию города и во время генеральных тренировок парада 28 июня будут введены временные ограничения движения всех видов транспорта. В целях сохранения базового уровня перевозок пассажиров предусматриваются изменения трасс следующих городских маршрутов.

В период с 17.00 до 18.30

Автобусных:

№ 31, 306 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»; со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, просп. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей;

№ 86, 155 со стороны ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в обоих направлениях;

движение автобусов по маршрутам № 63, 63Д приостанавливается;

№ 99 от ст.м. «Уручье» до Военной Академии по просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, просп. Независимости в прямом направлении; по просп. Независимости в обратном направлении;

№ 153Д от ст.м."Уручье по просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская; в обратном направлении без изменений;

№ 139 со стороны просп. Независимости по ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях;

№ 80 со стороны ст.м. «Уручье» просп. Независимости по местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии в прямом направлении, по ул. Рогачевская, просп. Независимости в обратном направлении

В период с 17.45 до 19.00

Троллейбусных:

№ 35, 41, 42 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко до бульвара Толбухина;

№ 33, 34, 92 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях;

№ 37 со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко в обоих направлениях;

№ 54 со стороны ул. Орловской по ул. Сурганова, ул. К. Чорного до б-р, а Толбухина;

№ 61 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко до б-р, а Толбухина в обоих направлениях;

№ 62 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, в обратном направлении без изменений;

Автобусных:

№ 86, 155 от ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в прямом направлении; по ул. Основателей, ул. Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта в обратном направлении;

№ 25 со стороны ул. Скорины. по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Кропоткина, ул. Кульман в прямом направлении; по ул. Кульман, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Сурганова, ул. К.Чорного. ул. Толбухина. Ул. Кудышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обратном направлении;

№ 91 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко. Ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Калинина в обоих направлениях;

№ 27 со стороны ДС «Ангарская-4» по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях в скоростном режиме с выполнением остановочного пункта «Восток-2»;

№ 95, 165 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

№ 34 со стороны ДС «Славинского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

№ 64 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях;

№ 89Э со стороны ул. Сурганова по ул. К.Чорного. ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта. ул. Шафарнянская, ул. Руссияновас выполнением остановочных пунктов «Толбухина», «Восток-2»;

№ 921 со стороны ул. Карбышева по ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях;

№ 113С со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградскаяв обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко», а также «Короленко» в направлении ул. Кедышко;

№ 145С со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Севастопольский парк», «Кедышко»;

№ 77 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях;

№ 33 отменяется выполнение рейса отправлением с оп «Копище» в 18.07;

№ 31, 306, 399 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»;

№ 139 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях;

№ 20С, 59 со стороны ул. Столетова до р/к «Академическая»;

№ 37 со стороны ДС «Карбышева» по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, до б-р, а Тобухина; со стороны ул. Платонова — до р/к «Академическая»;

№ 80 со стороны ДС «Карбышева по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского»;

№ 13, 35 со стороны ДС «Зеленый Луг-6» по ул. Кедышко до б-р, а Толбухина;

№ 100 со стороны ул. Чкалова по трассе автобусного маршрута № 111 до пл. Победы;

№ 115Э со стороны Логойского тракта до бульвара Толбухина с разворотом по ул. Волгоградская по ул. Кнорина, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Волгоградская и выполнением остановочного пункта «Кедышко».

Кроме того, в период прохождения колонны исключается выезд на проспект Независимости автобусов пригородных маршрутов Логойского направления, запланировано их движение в направлении ДС «Славинского» по ул. Карбышева, ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского с выполнением остановочного пункта «Восток-2».

При выполнении рейсов отправлением с конечных остановочных пунктов «Национальный аэропорт «Минск» и «АВ Центральный» в период с 17.00 до 19.00 и с 22.00 до 24.00 28 июня, а также с 00.00 до 04.00 29 июня, движение автобусов маршрутов № 300Э организовывается через ст.м. «Могилевская». При выполнении указанных рейсов в направлении Минска предусматривается остановочный пункт «ст.м. Могилевская».

В период с 17.45 до 01.00 29 июня

Автобусных:

№ 901 со стороны ул. Первомайская до р/к «З.Бядули» с разворотом по ул. З. Бядули, ул. Козлова, ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. Первомайская; со стороны Комаровского рынка отменяется;

№ 19 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Козлова в прямом направлении; по ул. Козлова, просп. Независимости, ул. В. Хоружей в обратном направлении;

№ 29, 44, 136 по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей в обоих направлениях;

№ 18, 26, 39 по ул. Захарова, ул. Киселева, ул. М. Богдановича, ул. В.Хоружей. ул. Червякова в прямом направлении; по ул. Червякова, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Киселева, ул. Захарова в обратном направлении.

Для маршрута № 19 отменяется выполнение остановочного пункта «Пл. Я. Коласа» по просп. Независимости при движении в направлении ул. В. Хоружей (у госфилармонии).

Трамвайных:

отменяется трамвайное движение на участках от ДС «Озеро» до ул. З. Бядули и от ДС «Зеленый Луг» до ул. З.Бядули. Взамен организовывается работа временного автобусного маршрута № 905 «ДС Озеро — ДС Зеленый Луг» со следованием по Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей, ул. Я. Коласа, Логойскому тракту в обоих направлениях.

На время прохождения колонны организовывается работа маршрутов.

В период с 21.50 до 23.30 28 июня

Автобусных:

№ 1, 119С по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях;

№ 69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевсого, просп. Пушкина в обоих направлениях;

№ 73 по ул. Тимирязева, просп. Пушкины, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал. ул. Романовская Слобода ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Тимирязева в обратном напрвлении;

№ 91 по ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевсоко, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях.

В период прохождения колонны по маршруту, а также при возвращении техники механизированной колонны для повторного прохождения маршрута, в местах перекрытия участков дорог предусматривается кратковременная остановка движения маршрутов городского пассажирского транспорта.