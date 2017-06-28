Посол Украины в Минске: Мои слова были вырваны из контекста 28.06.2017, 9:21

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Игорь Кизим выразил недоумение по поводу вызова в Министерство иностранных дел Беларуси.

Посол Украины Игорь Кизим выразил недоумение по поводу вызова в Министерство иностранных дел Беларуси в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учений «Славянское братство — 2017», сообщает nn.by.

«Мне жаль, что журналист портала tut.by выхватил из моего выступления не то, что было там главным», — сказал посол Кизим журналистам в ходе приема в посольстве Украины в Минске по случаю Дня конституции Украины. Посол отметил, что внимание белорусского дипломатического ведомства обратило даже не выступление, а реплика из зала во время дискуссии на конференции, где он присутствовал в качестве слушателя. Посол отметил и то, что вызов в МИД имел место через неделю после публикации той реплики.

«Меня [на конференции] удивило, что украинский опыт вспомнили в негативном смысле, — рассказал посол. — Может быть, моя ошибка, что [реагируя на это] я был слишком открытым, — признал посол Украины. — Идея моя главная была — что надо больше прозрачности. Беларусь, если хочет быть услышана, должна действовать с большей открытостью. Если на учения «Запад-2017» столько внимания, нужно проявлять особую открытость», — отметил посол.

На вопрос, есть ли у Украины обеспокоенность относительно будущих учений «Запад-2017», посол Кизим отметил: «Можно доверять тому, что сказал президент Беларуси. Задекларировано, что с границ Беларуси угрозы Украине не будет, — сказал посол и добавил. — Но я не доверяю россиянам, ведь все соглашения с Украиной Россией были нарушены».

На вопрос относительно задержания гражданина Беларуси в Чернигове по подозрению в шпионаже против Украины, посол сослался на официальную информацию, что этот человек подозревается в работе на Россию.

На вопрос о подготовке визита Лукашенко в Украину посол Кизим ответил, что она идет в соответствии с планом на уровне рабочих групп. Во время визита состоится белорусско-украинский бизнес-форум, а также ожидается подписание ряда соглашений. «Львиная доля будет посвящена экономическим отношениям, — отметил дипломат. — Это развитие договоренностей [достигнутых Александром Лукашенко и Петром Порошенко на встрече] в Лясковичах», — сказал посол Кизим.

Стоит отметить, что визит Александра Лукашенко должен состояться до конца лета, т.е. перед назначенными на сентябрь учениями «Запад-2017», и такой тайминг может расцениваться как желание Минска показать, что данные учения не направлены против Украины.