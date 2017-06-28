Найден простой способ защиты от вируса «Петя» 5 28.06.2017, 9:24

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Для этого надо разместить на компьютере всего один файл.

Специалисты компании Symantec опубликовали рекомендации по защите компьютера от заражения вирусом-вымогателем Petya (Вирус Петя), который 27 июня атаковал компании по всему миру. Для этого надо сделать вид, что компьютер уже заражен.

В момент атаки Petya ищет файл C:\Windows\perfc. Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.

Чтобы создать такой файл для защиты от Petya (вируса Петя) можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения.

Эксперты FireEye предположили, что вирус могли изначально распространить по украинским компаниям через обновление бухгалтерской программы M.E.Doc. Создатели программы утверждают, что это не так, поскольку последнее обновление было разослано еще 22 июня — за пять дней до атаки.

#Petya checks for preexisting infection by looking for its own filename,usually C:\windows\perfc.Creating this file may help as a killswitch pic.twitter.com/yh8O1v6CzB — Security Response (@threatintel) 27 июня 2017 г.

27 июня Украина и Россия пострадала от вируса-вымогателя, который блокировал компьютеры и шифровал данные. Вирус требовал перевести 300 долларов на указанный счет в обмен на расшифровку. Почтовый адрес, который использовали вымогатели, уже заблокирован, что делает перевод денег бесполезным. Вирус также поразили компьютеры нескольких белорусских компаний.