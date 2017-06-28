Вместо «урки» оказался «фраер» 4 28.06.2017, 9:50

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Переход от «любви» к «ненависти» будет для Путина внезапным и губительным.

Очень редко можно увидеть такой курьезный и фатальный проигрыш в политической игре, в которую решил сыграть Путин, пишет сайт opentown.org.

100 лет криминальная ОПГ, пришедшая к власти на руинах Российской империи, умудрялась держать шестую часть суши в своем безраздельном правлении, мало того и на сегодняшний день у нее немерено всяческого добра, военной мощи и человеческого ресурса, но несговорчивая реальность объявляет Кремль полным банкротом. Мало кто из россиян, имеющие роскошные тачки и шикарные особняки, а холодильники их забиты едой, понимает, что беда уже стоит у порога и в любую секунду может войти даже без стука.

Почему же все рухнет и в самое ближайшее время?

Причина действительно курьезна, Путин по своей натуре оказался бездарен и далек даже от элементарных «понятий», тем более в вопросах построения иерархии власти. Любая система, когда-либо существовавшая на нашей планете, обязана иметь незыблемые механизмы и неизменные константы, которые не позволяют нарушить ее целостность и ослабить вожжи правления. В криминальной России — это была «воровская идея», в советской системе «коммунистические идеалы», в теократических государствах — религиозные писания, а в демократическом мире — конституции и международные договоренности. Путин в 2014 году фактически заявил на весь мир, что он создал новый, самодостаточный и универсальный режим, которому по силам не только передел сфер влияния, но и изменение по своему усмотрению территориальных границ независимых суверенных государств. Расставив на ключевые посты государства верных своих сатрапов, Путин начал приводить в действие новую систему власти.

Аннексировал Крым, вторгся в Сирию и стал заманивать азиатские страны в общую организацию, предлагая им сверхвыгодную доступность к энергоресурсам и полезным ископаемым России. И вроде бы морковка у носа «ослов» дала свои результаты, азиатские лидеры топчутся в приемной Путина и приезжают на любые «стрелки» лидера, но земля все же уходит из под ног российской элиты, и уже совсем скоро грянет буря. Имея демократическую правовую систему государства, Путин не отдает себе отчет в том, что выстраивая авторитарную вертикаль власти, он вынужден пожертвовать всеми без исключения друзьями и сторонниками, или же система непременно даст сбой. Выборочные зачистки высокопоставленных чиновников не помогут выровнять ситуацию, а только усугубят реальное положение.

Авторитарный режим всегда требует единовластия, а тоталитарный четко установленное число неприкасаемых правителей, как это было в СССР, когда Политбюро ЦК КПСС фактически единовластно и безраздельно правило империей. Для удержания контроля в государстве с такими насильственными режимами власти это аксиома, и ее нарушать смертельно опасно. Об этом говорит и распад СССР, когда Горбачев нарушил иерархию власти. Но не только он, все диктаторы и тираны по сей день переворачиваются в гробу, когда речь заходит об ошибках их правления, когда они оставляли каких-либо друзей и соратников живыми и невредимыми в вертикали власти или допустили близких родственников к принятию ключевых решений для государства. Но самой пагубной для путинского режима оказалась даже не эта фатальная ошибка, которую совершали все диктаторы и тираны, выстраивая свои вертикали власти.

Путин, объявив о своем праве по своему усмотрению менять границы независимых суверенных государств, ограничился лишь Крымом и своими меркантильными интересами в Сирии, он закрыл глаза на чаяния остальных подобных политиков, которым для осуществления таких же агрессивных и неправомерных желаний не хватает военной мощи и природных ресурсов, чтобы осуществить передел сфер влияния и изменение территориальных границ в отношении многих государств на планете. Вся агрессивная часть мирового политического истеблишмента с сепаратистскими или имперскими амбициями, воспринявшая Путина как мессию новой концепции в мире, где право сильного и построение политики без правил и обязательств становится новым мировым месседжем, начинает видеть и понимать полное несоответствие Путина на роль знаменосца.

Хуже нет разочарования и обиды на кумира, который не оправдал ожидания в вопросах, которыми маниакально больны многие политики мировой элиты, и если против Путина еще вчера противостоял цивилизованный демократический мир, то уже завтра против него объединятся все без исключения. Путин, открыв ящик Пандоры, но ограничившийся только своими амбициями, фактически обречен. Переход от любви к ненависти будет внезапным и губительным.