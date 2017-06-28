«Мы знаем, что правы»: Подполковник-бунтарь Игорь Вусик не сдается 5 28.06.2017, 10:13

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Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Суд отказал мятежному подполковнику в компенсации в $5 тысяч и восстановлении на работе.

Суд Центрального района города Минска отказал в иске бывшему начальнику ООПП Кричевского РОВД подполковнику Игорю Вусику, который добивался отмены дисциплинарного взыскания и восстановления на работе в органах МВД, сообщает tut.by.

Игорь Вусик требовал восстановить его на работе и (взыскать с МВД 10 тысяч белорусских рублей) в качестве компенсации морального вреда. Суд в иске отказал.

Игорь Вусик уверен: уволили его незаконно, официальная причина увольнения — то, что он нарушил процедуру работы со СМИ. После суда он заявил, что будет обжаловать решение.

— МВД не любит выносить сор из избы, было ясно, что в ситуации будет виноват тот, кто его вынес. Было 11 сотрудников, которые жаловались, трое уволены, но мы знаем, что правы.

Напомним, начале февраля отдел охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Кричевского РОВД написал коллективное обращение главе МВД Игорю Шуневичу с просьбой провести проверку в отношении начальника РОВД Станислава Чуприна. Под обращением подписалось 11 человек, в том числе и начальник ООПП Игорь Вусик.

В обращении милиционеры указали, что написать его вынуждены из-за «сложившейся негативной ситуации в Кричевском РОВД», которая связана с «многочисленными злоупотреблениями руководством». МВД провело несколько проверок. После министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что «в результате установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки». Обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, была назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

После служебной проверки подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант Андрей Шашков (он также подписывал письмо) были уволены из органов. Как сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома, проверка установила факты грубого и умышленного нарушения Вусиком и Шашковым «условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ».