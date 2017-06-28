Лукашенко: В Беларуси по IТ-технологиям будет взрыв 31 28.06.2017, 10:27

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Карикатура: Сергей Елкин

Диктатор анонсировал «кардинальные меры» по развитию IT-индустрии.

В Беларуси в ближайшем будущем примут «кардинальные меры» по развитию IT-индустрии.

Об этом Лукашенко сообщил во время открытия Белорусско-вьетнамского бизнес-форума, передает БелТА.

«В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии», — сказал белорусский правитель.

Лукашенко также отметил, что белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий «набирает обороты» и является «очень перспективным».

Речь идет о «прорывном» декрете, значительно меняющем условия работы ИТ-компаний, в первую очередь — продуктовых.

«С айтишниками недавно встречался. Посмотрите: в Беларуси по ИТ-технологиям будет взрыв. Мы прошли первый этап, когда к нам приезжали, заказывали всякие безделушки и мы на кого-то работали», — говорил диктатор весной.

Упомянутое общение с айтишниками произошло 13 марта. Тогда, посещая компанию Виктора Прокопени, Лукашенко поддержал концепцию создания в Беларуси ИТ-страны. Курирует проект назначенный после этого визита новый глава ПВТ Всеволод Янчевский.