В центре Минска лица в штатском вытаскивали мужчин через разбитые окна «Лексуса» 9 28.06.2017, 10:37

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В Беларуси произошло очередное брутальное задержание.

Во вторник, 27 июня, около 16 часов на улице Володарского в Минске произошло жесткое задержание троих мужчин, находившихся в автомобиле «Лексус» с могилевскими номерами, сообщает «Еврорадио».

Милиционеры в штатском разбили боковое стекло и вытащили одного из мужчин через окно. Судя по разбитому пакету кефира на лобовом стекле автомобиля, правоохранители таким образом отвлекли внимание задержанных.

Один из задержанных получил порезы лица, был в крови. Милиционеры работали без масок (только позже некоторые из правоохранителей их надели), из-за чего запретили снимать операцию по задержанию. Они говорят, что подозревают мужчин в незаконном обороте наркотиков.