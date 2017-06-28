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В центре Минска лица в штатском вытаскивали мужчин через разбитые окна «Лексуса»

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  • 28.06.2017, 10:37
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В Беларуси произошло очередное брутальное задержание.

Во вторник, 27 июня, около 16 часов на улице Володарского в Минске произошло жесткое задержание троих мужчин, находившихся в автомобиле «Лексус» с могилевскими номерами, сообщает «Еврорадио».

Милиционеры в штатском разбили боковое стекло и вытащили одного из мужчин через окно. Судя по разбитому пакету кефира на лобовом стекле автомобиля, правоохранители таким образом отвлекли внимание задержанных.

Один из задержанных получил порезы лица, был в крови. Милиционеры работали без масок (только позже некоторые из правоохранителей их надели), из-за чего запретили снимать операцию по задержанию. Они говорят, что подозревают мужчин в незаконном обороте наркотиков.


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