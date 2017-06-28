Подросток собрал $15 тысяч на поездку для выжившего в Холокосте в Израиль 28.06.2017, 10:41

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Идея организовать сбор средств возникла после рассказа в школе о Второй мировой войне.

Подросток из южной Калифорнии собрал около 15 тысяч долларов, чтобы 89-летний выживший в Холокосте мог побывать в Израиле. Таким образом 17-летний парень решил помочь мужчине встретится со своим единственным оставшимся в живых родственником и пройти церемонию бар-мицвы, сообщает 7days.us.

Как сообщил сам подросток, идея организовать сбор средств возникла после встречи с мужчиной, которая была организована в школе. Во время встречи он делился своими воспоминаниями о Второй мировой войне. Тогда школьник и узнал, что пожилой мужчина никогда не был в Израиле.