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Минчан приглашают 3 июля на Октябрьскую площадь

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  • 28.06.2017, 10:47
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Акция Белорусского Национального Конгресса пройдет в центре столицы в День освобождения Минска. Начало — в 14:00.

Об этом говорится в листовках, которые появились в различных районах города. На них размещены лозунги акции — «Баста!» и «За мирную Беларусь!». Фотографии прислали в редакцию сайта Белорусского Национального Конгресса bnknews.org жители Минска.

— Только с помощью мирных протестов сейчас мы можем выразить несогласие с преступным режимом, — рассказал один из них. — Не выходя на акции протеста, мы даем молчаливое согласие на превращение белорусов в бесправных рабов.

Нужны ли нам безумные антиконституционные декреты? Нужны ли здесь чужие войска? Нужна ли угроза потери суверенитета Республики Беларусь? Нужны ли постоянное закручивание гаек, нищета, разруха? Допустимо ли, чтобы в центре Европы были политзаключенные?

Если ответы на эти вопросы «нет», то нужно выходить на Площадь и громко заявлять об этом. 3 июля — хороший день для протеста.


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