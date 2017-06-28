Как выглядит прогулка с лешими и русалками по белорусской пуще 1 28.06.2017, 11:01

1,566

Какие сюрпризы приготовила для туристов «тропа мифов» в Березинском заповеднике?

В огромном зеленом пространстве Березинского биосферного заповедника в 120 км от Минска открылся объект под странным названием — Центр мифологического туризма. Авторы подошли к созданию комплекса креативно и дали ему не менее странную наполненность. Гость, придя сюда, попадет в мир белорусской мифологии, пройдет по специальным тропам, посмотрит инсталляции и скульптуры, поучаствует в интерактиве. Впервые проект, призванный привлечь туристов, сделал упор на мифы и сказки, а не на сухие исторические факты. Звучит интересно, но как все это выглядит, задается вопросом onliner.by.

Нестандартный для наших широт объект (что удивительно, ведь в Беларуси полно мифов, которые так и просится осовременить и пустить в коммерческое русло) создан объединением «Отдых в деревне» и Березинским заповедником в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой экономике». Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ.

Центр включает в себя Музей мифологических существ, экспозицию под открытым небом «Мифологический хуторок» и экологическую тропу «В краю мифов».

— Идея уникальной инициативы состоит в том, чтобы рассказать о белорусской природе, используя образы из национальной мифологии, — рассказали в пресс-офисе ПРООН в Беларуси. — При разработке проекта были изучены исследования в области белорусской мифологии. В основе концепции музея лежит модель «Мирового дерева». Здесь туристов ждет загадочный и необычный мир мифологических существ и духов, который воссоздан с помощью театрализованных звуковых и световых инсталляций благодаря применению современных аудиовизуальных приемов.

Музей оснащен малой солнечной электростанцией, которая рассказывает о тайне энергии солнца современным языком.

Изюминка экологической тропы — 17 необычных инсталляций, созданных при участии известных белорусских дизайнеров и скульпторов. Среди установленных персонажей — Русалка, Аржавейник, Полевик, Пущевик и другие.

— Предки современных белорусов считали, что каждый биотоп (лес, болото, водоем, поле) имеет своего «покровителя» — лешего, болотника, полевика и многих других. И отношения человека с природой регулировались этими существами. Эту концепцию отражают все объекты созданного центра.

Для экотропы разработана ночная экскурсия. Идея такая: с наступлением темноты гости отправляются в путешествие, пройдя через особый «портал» и произнеся традиционный белорусский заговор, чтобы оградить себя от темных сил.

Авторы проекта уверены, что открытие первого в Беларуси Центра мифологического туризма создаст условия для развития экотуризма в стране и привлечет в биосферный заповедник новых посетителей.