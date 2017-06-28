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Брест затопило утренним ливнем

  • 28.06.2017, 11:17
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В ближайшие дни в Беларуси ожидается жаркая погода, но при этом возможны грозы с обильными дождями и усилением ветра.

Сильный дождь, прошедший в Бресте утром в среду, подтопил часть улиц областного центра, сообщают жители города в социальных сетях.

Накануне синоптики объявили на среду оранжевый уровень опасности из-за жары и возможных ливней в Брестской области. Из-за прошедшего в Бресте сильного ливня подтопленным оказался ряд участков улиц.

По информации Гидромета, в ближайшие дни в Беларуси ожидается жаркая погода, при этом возможны грозы, которые будут сопровождаться дождями и усилением ветра.


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