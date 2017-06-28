Какие лекарства взять с собой в отпуск и как правильно провезти их через границу 28.06.2017, 11:21

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Чтобы не испортить отдых, лучше запастись всеми необходимыми лекарствами заранее.

В разгар отпусков Intex-press узнала, без каких лекарств не обойтись на отдыхе, почему для некоторых медпрепаратов на границе нужен рецепт и нужно ли делать прививки, отправляясь в экзотические страны.

Планируя отпуск за границей, стоит помнить, что акклиматизация или непривычная для вашего желудка пища могут преподнести неприятные сюрпризы. Чтобы не испортить отдых, лучше запастись всеми необходимыми лекарствами заранее.

Что необходимо иметь в аптечке, отправляясь на отдых за границу

- Средства от диареи

- Препараты для улучшения пищеварения

- Ферментные препараты

- Жаропонижающие средства

- Средства от боли в горле

- Капли в нос

- Обезболивающие средства

- Антибиотики

- Антигистаминные (противоаллергические) препараты

- Средства от укачивания

- Средства для загара и от солнечных ожогов

- Перевязочный материал: бинты (стерильный и нестерильный)

- Лейкопластыри

- Йод, зеленка (лучше в виде фломастеров)

- Электронный термометр

- Тонометр (если вы гипертоник)

- Как провозить лекарственные средства через границу

В каждой стране свои правила ввоза медицинских препаратов. Под особым контролем в любом государстве – сильнодействующие вещества. Но их списки различаются. Так, самые распространенные у нас лекарства за границей могут продавать только по рецепту или даже относить их к наркотическим. Поэтому при прохождении таможни есть свои нюансы.

Лекарства для личного пользования, находящиеся в свободной продаже и не требующие рецепта, декларировать не нужно, сообщили в Брестской таможне.

Если же вы постоянно принимаете рецептурный препарат, перед выездом вам необходимо взять на него рецепт, заверенный подписью и печатью лечащего врача, либо выписку из медицинской карты.

Если в составе лекарства присутствует вещество, относящееся к наркотическим или психотропным, порядок ввоза и вывоза следующий: наркотические средства в количестве, не превышающем трехсуточную потребность, и психотропные вещества в количестве не более 90 разовых доз. Содержит ли лекарственное средство наркотические или психотропные вещества, можно узнать здесь. При провозе таких препаратов необходимо иметь сопровождающие документы: выписку из медицинской карты, где должно быть указано наименование лекарственного средства, содержащего наркотическое средство или психотропное вещество; его дозировка и количество, необходимое пациенту на сутки, или рецепт врача (копию рецепта), где также должно быть указано наименование наркотического средства (психотропного вещества) в виде лекарственного средства, дозировка и количество, необходимое на сутки. Все препараты должны быть в заводской упаковке.

Документы должны быть заверены личной печатью и подписью врача. При выезде за рубеж необходимо перевести их на английский язык.

Подобные препараты декларируются, а таможню придется проходить через красный коридор.

Аэропорт

– Если вы летите с багажом, то упакуйте аптечку в чемодан. Но если вам надо регулярно принимать какие-либо препараты, их можно взять с собой в салон, – рассказали в службе предполетного досмотра национального аэропорта «Минск».

Если вы везете несколько упаковок одного и того же препарата, то лучше взять с собой рецепт или выписку из медицинской карты, заверенную личной подписью и печатью врача.

При авиаперелетах существуют ограничения на жидкости в салоне (крем и гель в том числе) – объем каждой емкости не должен превышать 100 мл. Все флаконы лучше положить в прозрачный пакет на замке.

В случае, если по состоянию здоровья вам необходимо принимать жидкий препарат постоянно, лекарство можно провозить в необходимом для вас количестве, при этом также необходимо предъявить рецепт.

Чтобы обезопасить себя, все рецепты и справки желательно перевести на английский язык.

Что нужно помнить при поездке в экзотические страны

В некоторых экзотических странах до сих пор можно заразиться болезнями, которые не встречаются в нашем регионе. Это могут быть холера или желтая лихорадка.

Против большинства болезней, с которыми можно встретиться за рубежом, прививок не существует. Исключение: прививка против желтой лихорадки – в странах Центральной Африки и Южной Америки и гепатита В – в Индии и Таиланде. Нужна ли вакцинация перед выездом в ту или иную страну, нужно уточнить у туроператора. А о наличии вакцины вам расскажет врач-инфекционист.