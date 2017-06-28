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Мяукающие гепарды стали новым хитом сети

  • 28.06.2017, 11:47

На видео хищники ведут себя как домашние кошки: сидят около машины, мяукают и урчат на камеру.

Мяукающие гепарды стали новыми любимцами интернета. Опубликованный в Twitter ролик с хищниками за четыре дня набрал более 77 тысяч лайков и 50 тысяч ретвитов, сообщает lenta.ru.

На видео, которое, скорее всего, было снято во время сафари, привлеченные людьми гепарды сидят около машины, мяукают и урчат на камеру. "Я и не знал, что гепарды умеют мяукать. Все время думал, что они рычат. Вся моя жизнь была ложью", — отметил автор ролика.

В комментариях под роликом пользователи признались, что даже не догадывались об умении гепарда мяукать. "Это такая у них игра: заманить тебя на ужин с помощью очарования", — предположил один из них.


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