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США провозгласили газовую революцию

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  • 28.06.2017, 11:59

Америка выходит на глобальный энергетический рынок как крупнейший экспортер сжиженного газа.

Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера.

Об этом говорится на сайте Белого дома. Продажа американского газа с 2016 по 2040 год может увеличить доходы федерального бюджета на 118 миллиардов долларов.

«Газовая революция в США приведет к тому, что наша страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ», — отмечается в сообщении.

До настоящего времени начиная с 1953 года США являются чистым импортером природного газа.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Документ позволяет вести добычу на почти семи миллионах квадратных километров. На этой территории может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа.


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