Апрельское сальдо поставило антирекорд – минус $90 миллионов 1 28.06.2017, 12:12

Самую заметную брешь в экспортных доходах страны пробили нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, металлопродукция.

Беларусь в январе-апреле нынешнего года увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,4 млрд долларов, импорт вырос на 16,3%, до 10,3 млрд, пишет tut.by со ссылкой на Белстат.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам четырех месяцев сложилось положительное в размере 120,5 млн долларов (в январе-апреле 2016 года сальдо было отрицательное и составляло 135,1 млн долларов). Однако в апреле ситуация была менее оптимистичной — сальдо сложилось отрицательным в размере 90,1 млн долларов. До этого в нынешнем году отрицательное сальдо было только в январе (минус 27,7 млн долларов).

Экспорт товаров за январь-апрель вырос на 21,3%, до 8,236 млрд долларов. При этом ценовая конъюнктура по некоторым экспортным товарам была не самая благоприятная, по другим — наоборот. В частности, экспорт нефтепродуктов снизился из-за трений с Россией на 42%, до 3,6 млн тонн, при этом средняя цена поставок выросла на 67,8% до 431 доллара за тонну. С экспортом хлоркалия ситуация обратная — физические объемы выросли на 51,4%, до 2,1 млн тонн, цена — снизилась на 15,7% до 338 долларов за тонну. Поставки молока и молочной продукции снизились в натуральном выражении на 10,4%, до 312,5 тысяч тонн, но цены выросли на 47,9%.

В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3%, до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8%, до 29,808 млрд. Год Беларусь завершила с отрицательным сальдо торговли товарами и услугами — минус 49,8 млн долларов.

Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и «молочка».