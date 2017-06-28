Обновлен список политзаключенных-патриотов
- 28.06.2017, 12:18
За решеткой продолжают оставаться 11 человек.
Вчера стало известно об освобождении под подписку трех задержанных в марте по делу «о подготовке массовых беспорядков». На свободу вышли Александр Зимницкий, Сергей Стрибульский и Владимир Федоров, пишет nn.by.
За решеткой остаются 11 человек:
Алексей Абрамов
Виктор Данилов
Андрей Дундуков
Алесь Евдахо
Иван Ковальчук
Андрей Комлик-Яматин
Мирослав Лозовский
Виктор Мороз
Дмитрий Новик
Тимур Пашкевич
Владимир Румянцев
Напомним, что задержания начались 21 марта. Под стражу было взято более трех десятков человек.