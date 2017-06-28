Обновлен список политзаключенных-патриотов 28.06.2017, 12:18

За решеткой продолжают оставаться 11 человек.

Вчера стало известно об освобождении под подписку трех задержанных в марте по делу «о подготовке массовых беспорядков». На свободу вышли Александр Зимницкий, Сергей Стрибульский и Владимир Федоров, пишет nn.by.

За решеткой остаются 11 человек:

Алексей Абрамов

Виктор Данилов

Андрей Дундуков

Алесь Евдахо

Иван Ковальчук

Андрей Комлик-Яматин

Мирослав Лозовский

Виктор Мороз

Дмитрий Новик

Тимур Пашкевич

Владимир Румянцев

Напомним, что задержания начались 21 марта. Под стражу было взято более трех десятков человек.