Синоптики: В четверг температура воздуха достигнет +36°С 1 28.06.2017, 12:27

На четверг объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и жары.

На 29 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. А в большинстве районов Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30... 34°С, по югу местами +35...36°С. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

По Беларуси будут проходить атмосферные фронты с грозами, шквалами и ливнями, а вслед за ними будет поступать очень теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Первыми под удар уже попали юго-западные регионы страны, где сегодня, 28 июня, были отмечены сильные ливни и грозы — например в Бресте выпало 43 мм осадков — половина месячной нормы.

В четверг на большей части территории страны пройдут дожди, грозы, в отдельных районах град и сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура ночью +14...20°С, днем +28...34°С, по югу местами +35...36°С.

В Минске вероятность дождей оценивается в 90-95%, вероятность грозы — 80-90%. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах местами по городу шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура ночью +16...18°С, днем +30...32°С.

В пятницу, 30 июня, на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. При грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +16...22°С, максимальная днем +21...28°С, по юго-востоку +29...32°С.

В субботу, 1 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +13...19°С, максимальная днем +19...26°С, по юго-востоку в отдельных районах до +28°С.

В воскресенье, 2 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах Беларуси грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12...19°С, максимальная днем +18...25°С, по юго-востоку до +27°С.