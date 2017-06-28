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На Филиппинах «палаточники» ввели штраф за недостаточно душевное пение гимна

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  • 28.06.2017, 12:59
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Фото: Getty Images

Нарушителей, кроме штрафа в $5,5 тысяч, будут подвергать «публичному позору».

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте нижней палаты филиппинского парламента, сообщает echo.msk.ru.

Штраф составит от 3-х до 5,5 тысяч долларов. Нарушителей сначала предупредят, затем их имена напечатают в национальной газете и подвергнут публичному позору.

В законопроекте отмечается, что исполнение гимна на публичных мероприятиях должно быть обязательным, а петь нужно с пылом. Авторы документа сетуют на то, что, например, в кинотеатрах при исполнения гимна не все встают.


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