Поставки российской нефти в Беларусь сократились почти на треть 28.06.2017, 13:09

6,101

А дефицит торговли нефтепродуктами за первый квартал этого года составил более $ 1,2 миллиарда.

Беларусь в январе-апреле 2017 года импортировала из России 5594,7 тыс. тонн нефти, что на 27% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает АФН.

Как сообщает Национальный статкомитет, средняя контрактная цена импорта нефти составила $285 за 1 тонну (на 53,7% больше, чем в январе-апреле 2016 года).

За четыре месяца текущего года республика экспортировала 536,6 тыс. тонн нефти собственной добычи (на 0,8% больше). Средняя цена выросла на 56,3% и составила $364 за 1 тонну.

Экспорт нефтепродуктов из страны за январь-апрель сократился на 41,9% до 3 млн 566,4 тыс. тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и Украину) поставлено 1286,6 тыс. тонн нефтепродуктов (падение на 23,6%), в страны дальнего зарубежья - 2 млн 279,8 тыс. тонн (снижение на 48,9%). Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов была $431 за тонну (рост на 67,8%), в том числе в страны СНГ - $504 за тонну (рост на 46,8%), дальнего зарубежья - $390 за тонну (рост на 73,9%).

За 4 месяца Беларусь ввезла 899,8 тыс. тонн нефтепродуктов (рост в 2 раза) по средней цене $326 за 1 тонну (рост на 11,4%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.

Импорт российского природного газа вырос на 4% до 7,25 млрд кубометров, цена выросла на 6,1% до $145 за 1 тыс. кубометров.

В торговле энергоносителями в январе-апреле сложился дефицит в размере $1 млрд 223,1 млн.