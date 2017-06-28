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Евразийские клоуны и Медведев с балалайкой

  • Алина Витухновская
  • 28.06.2017, 13:34
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Россия отныне – провинция мира, темная окраина бытия.

Россия скатилась в такую цивилизационную дыру, что общее классическое место про отставание от Европы на 200 лет ныне кажется слащавой колыбельной. Закатилась таки не неопределенное миллионье нулей (да и ставши нулем сама) в ту самую щель между мирами.

Дурной архетипический сюжет. Архетипический, но не апокалиптический, как хотелось бы доморощенным традиционалистам. Они кажется и Рене Генона выпускали с расчетам на апокалипсис, такова по их мнению их же общественная функция - санитары и просветители околопокойников в русском аду.

Однако народ - одновременно губительно и спасительно неуязвим. Он и падения в цивилизационную дыру не заметил. Заметил, что цены на путевки в Египет изменились, курс там, ипотека - разрешаемые вещи.

Ситуация становится неразрешаемой лишь для отдельных лиц, отдельных персон - и в историческом и в частном масштабе. Кошмарная ирония в том, что именно эти люди историю и двигают. И они представляют (могли бы представлять) Россию в мире.

Нет, конечно, формально ее могут представлять и евразийские клоуны под видом ученых и Медведев с балалайкой, но это уже такое инфернальное дно, такая провинция мира. Это стоит, собственно, признать и проговорить - Россия отныне - провинция мира, темная окраина бытия.

Алина Витухновская, «Фейсбук»


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