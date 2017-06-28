Крэйг Вудкрофт: Мне кажется, что белорусы постигли смысл жизни

Крэйг Вудкрофт: Мне кажется, что белорусы постигли смысл жизни2
- 28.06.2017, 13:45
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Бывший главный тренер минского «Динамо» порассуждал об особенностях белорусского менталитета.
Нашедший работу в Швейцарии экс-главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву порассуждал об особенностях белорусского менталитета.
— Понимаете белорусский менталитет?
— Да.
— Чем он отличается от североамериканского?
— Ха, интересный вопрос… Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь — но в то же время и наслаждаться ей.
Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту — миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьей. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением.
Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.
— Можете представить себе возвращение в KXЛ в будущем?
— Почему нет? Мне действительно понравилась лига. Хороший стиль, и у меня было твердое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха. Если когда-нибудь поступит предложение и оно меня устроит, то без колебаний вернусь.