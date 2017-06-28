Белорусский врач-доброволец стал героем войны за украинский Донбасс 5 28.06.2017, 13:54

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Олег Подоровский из Бреста погиб от травм, полученных во время боевых действий.

Брестский доброволец Олег Подоровский, который служил в батальоне «Госпитальеры», погиб от болезней и травм, полученных во время боевых действий на Донбассе, сообщает «Радыё Свабода».

«Олег погиб в октябре (прошлого года - РС) и похоронен в Днепре рядом с нашими бойцами-героями», - сообщила журналистам командир батальона «Госпитальеры» Украинской добровольной армии Яна Зинкевич. По ее словам, Олег Подоровский служил в батальоне с 2014 года.

«Он вдовец, у него остались четверо детей, за которыми сейчас ухаживает его мать в Беларуси», - добавила она. «Олег спас не одного бойца и транспортировал десятки, исполнял обязанности парамедика и водителя на позициях в Широкино», - сообщила Зинкевич.

Командир батальона «Госпитальеры» также добавила, что Олег Падаровский заболел осенью 2015 года. «Мы все это время боролись за его жизнь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», - рассказала Яна Зинкевич.

Олег Подоровский из Бреста стал вторым белорусом, погибшим на Донбассе.

В августе 2015 года в результате тяжелого ранения в бою под Белокаменкой на Донбассе после нескольких недель комы умер бывший председатель брестской городской организации БХД Алесь Черкашин. Он воевал в составе Добровольного украинского корпуса «Правый сектор» под позывным «Тарас».