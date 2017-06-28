Евросоюз продлил экономические санкции против России 28.06.2017, 14:09

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Ограничительные меры против секторов экономики РФ продолжены как минимум на полгода.

Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля, сообщил РИА «Новости» источник в ЕС.

«Решение принято», — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы на полгода «из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений». Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний.

В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией «минских соглашений».

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.