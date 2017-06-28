Стало известно, где в июле будут работать мобильные камеры фотофиксации 4 28.06.2017, 14:15

5,304

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июле 2017 года, пишет tut.by.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам июля камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской.

Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также камера скорости будет установлена на проспекте Партизанском, 75. Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.