Литва подписала первый контракт на поставку сжиженного газа из США 2 28.06.2017, 14:37

Вильнюс вслед за Варшавой решил закупать американский газ.

Национальный газовый оператор Литвы Lietuvos Duju Tiekimas подписал контракт с американской компанией Cheniere — пока единственным в США экспортером сжиженного природного газа, на поставку голубого топлива, передает «Польское радио» со ссылкой на Reuters.

Контракт станет первым для Литвы соглашением о покупке газа непосредственно у США и позволит диверсифицировать источники поставок с последующим снижением на внутреннем рынке доли российского «Газпрома», которая уже упала до 50%.

Танкер с американским голубым топливом прибудет в порт в Клайпеде в августе. В этом порту с 2014 года работает плавучий терминал по приему сжиженного газа, арендованный властью у норвежской Hoegh LNG.

Напомним, в прошлом году Польша получила первую коммерческую партию сжиженного природного газа из Катара. Танкер с 210 тысячами кубометров СПГ в трюме пришвартовался в терминале Свиноуйсьце (Swinoujscie). Ранее Польша заявила, что благодаря работе терминала в Свиноуйсьце и газопроводу с норвежским шельфом, страна обеспечит себе независимость от поставок газа с России.

В апреле Варшава начала покупать газ в США. Первое судно с голубым топливом прибыло в Польшу в начале июня.