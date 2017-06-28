Павел Северинец: С помощью друзей отобьемся 1 28.06.2017, 14:59

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Павел Северинец

Оппозиционному политику угрожают арестом имущества за невыплаченные штрафы.

Судебные исполнители предупредили сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, что на днях начнут «описывать и арестовывать его имущество», если он не выплатит штрафы, присужденные за участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля и акции солидарности с политзаключенными у здания КГБ 31 марта.

«Мстят за весенние акции, - убежден Павел Северинец. - У меня нет возможности выплачивать эти абсурдные штрафы, как и нет у нашей семьи особого имущества - разве стиральная машина и холодильник в съемной однокомнатной квартире. Наверное, отключат телефон или сделают невыездным... К сожалению, возможности солидарности не беспредельны - за последний год таких штрафов было полтора десятка. Если исполнители согласятся на рассрочку, с помощью друзей отобьемся. Если нет - значит, на деле действует приказ «давить».

Политик обращает внимание на то, что угрозы происходят накануне 3 июля и сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.