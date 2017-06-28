МВД рассказало о заражении сетей белорусских компаний вирусом «Петя» 3 28.06.2017, 15:54

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C заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний.

Пресс-служба МВД Беларуси подтвердила tut.by информацию о том, что белорусские компании подверглись заражению вирусом-вымогателем «Петя».

Как отметили в управлении «К», с заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний. Целью мошенников является блокировка ценной информации, в первую очередь вирусы (например, Petya) угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям.

Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно.

— Вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира. Он изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы, — отметил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД полковник милиции Вадим Устинович. — Поскольку сбор данных, их анализ и мероприятия по установлению разработчиков требуют времени, мы настоятельно рекомендуем гражданам не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования «выкупа» за дешифровку обращаться в милицию.

Чтобы не стать жертвой кибер-атак, следует использовать сложные пароли, пользоваться только лицензионным программным и антивирусным обеспечением и постоянно их обновлять. Бдительность при получении сообщений по электронной почте из незнакомых и подозрительных источников также поможет избежать заражения компьютера и сети, советуют в МВД.