В прошлом году 1,5 тысячи белорусов пострадали на производстве 2 28.06.2017, 16:20

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Фото: bymedia

Из 756 работников, получивших на производстве травмы с тяжелыми последствиями, погибли 120 человек.

Такую статистику озвучила судья Верховного суда Валентина Кулик, пишет tut.by.

По словам судьи, число утративших трудоспособность после несчастных случаев на производстве уменьшается. В 2012 году таких потерпевших было 2079, а в 2016 году — 1476.

В 2012 году из 890 тяжело пострадавших погибли 169, в 2016-м — 120 человек из 756, сообщает Валентина Кулик.

В прошлом году каждый третий из получивших травму на производстве с тяжелыми последствиями работал в Минской области и Минске (140 и 129 случаев).

В других регионах такая картина: Витебская область — 117 пострадавших, Гомельская — 101, Брестская — 96, Гродненская — 91, Могилевская — 82.

Валентина Кулик отмечает, что наиболее проблемная сфера с точки зрения травматизма — строительство:

— Речь не только о недостаточном обеспечении безопасных условий труда, но и о беспечном, на грани безалаберности, отношении самих работников к соблюдению техники безопасности и своему здоровью. Даже имея, например, каску, страховочный трос и другие приспособления для работы на высоте, иные строители почему-то не хотят ими пользоваться. Приведу недавний пример. Работника на специальной технике отправили разрушить старый дом. Процесс предполагает познания, инструменты и определенную программу действий. Ему сказали: поезжай и жди, пока ничего не делай, тебя проинструктируют. Он приехал на объект, но ждать не стал. Приступил к работе самостоятельно и… погиб под рухнувшей стеной. На некоторых опасных производствах необходимы специальные средства защиты. Но работники, когда трудятся, зачастую ими пренебрегают.

При этом статистика относительно профессиональных заболеваний за 10 лет практически не изменилась: в год выявляется около 90-100 пострадавших от профзаболеваний.